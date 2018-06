Por campaña electoral, poco debate hubo en el Concejo de Cali

Durante el primer periodo de sesiones ordinarias del Concejo, más los 10 días de prórroga, el Concejo se llevaron a cabo 49 sesiones plenarias, 24 de ellas de control político; 22 de aprobación de actas; una de tipo protocolaria; otra de trámite normativo y una más de control político como trámite normativo.

Este periodo estuvo atravesado por la campaña electoral, lo que explica que en marzo la corporación tuviera la más baja actividad en control político y trámite normativo de los últimos años. De acuerdo con el monitoreo realizado por el Observatorio Cali Visible de la Universidad Javeriana, las reuniones por esos días se centraron en su gran mayoría en aprobar actas de periodos anteriores.



Según la directora del Observatorio, Lina Orozco, los concejales (siendo base de la estructura política de sus partidos) estuvieron muy activos en estas campañas electorales para mejorar la presencia de sus partidos en el Congreso de la República y consolidar sus fuerzas en la participación de las elecciones presidenciales.



“Sólo fue hasta abril y los 10 días de prórroga en mayo que las sesiones de comisión y las plenarias de control político se retomaron, destacándose en la primera la aprobación del Estatuto Orgánico de Presupuesto”, señala la directora del Observatorio.



Uno de los debates que destaca el Observatorio fue el realizado a Rubén Olarte, exdirector de la Unidad Administrativa de Servicios Públicos Especiales, que terminó por renunciar. Se le citó para que respondiera por la planta de tratamiento de lixiviados de Navarro, quieta desde septiembre del año pasado.



También llamó la atención sobre algunos concejales que además de no asistir mucho a las plenarias de control político, cuando van no permanecen más del 30 por ciento de la sesión. El informe menciona los casos de Fernando Tamayo (conservador), Luis Enrique Gómez (Cambio Radical) y Alexandra Hernández (Cambio Radical).



Gómez no propuso ningún control político. “Solo intervino en tres debates y no fue autor de ninguno de ellos. Adicionalmente, su intermitencia en los debates es alta (64 por ciento), permaneciendo muy poco tiempo en la mayoría de las sesiones”, señala el Observatorio.



En el caso de Hernández, con cinco proposiciones de control político, ‘las intervenciones realizadas fueron principalmente en debates de su autoría. Desde el Observatorio hemos notado que permanece muy poco tiempo en la mayoría de las sesiones’.



Tamayo tuvo un ausentismo del 73 por ciento y solo intervino en el 14 por ciento de los debates. ‘Así, el día en que se había programado realizar el debate de su autoría (Metrocali), no estuvo presente’.



Carlos Hernán Rodríguez, el presidente del Concejo, intervino en el 10 por ciento en los debates; registra dos citaciones a control político. ‘En conversación con el Observatorio nos ha manifestado que la mesa directiva tiene un ejercicio limitado en control político debido a sus funciones de presidir los debates’.



Audry María Toro, de la U, tiene una asistencia del 86 por ciento, solo intervino en dos debates y no fue autora de ninguno de ellos; Tania Fernández, de la U, intervino en pocos debates y solo fue realizado un debate de su autoría.



Diego Sardi, Cambio Radical, tuvo apenas una asistencia del 45 por ciento, solo intervino en seis debates; Óscar Javier Ortiz, liberal, no cito a nadie a control político e intervino en dos debates.



Entre los más dinámicos se destacaron Flower Rojas de los verdes; Patricia Molina del Polo; Roberto Rodríguez del CD; María Grace Figueroa, de la U; Henry Peláez, de la U; Carlos A. Arias, de la U; Jacobo Nader, conservador, y Richard Rivera, conservador; Clementina Vélez, liberal.



Hay otro grupo que va, pero interviene poco, o nada, o solo en los temas que son de su interés. Aquí figura Juan Pablo Rojas, liberal; Carlos Pinilla, liberal; Juan Carlos Olaya, Mira; Juan Carlos Chicango, liberal.