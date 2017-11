Cámaras en buses del MIO para seguridad de usuarios

08 de noviembre 2017 , 08:52 a.m.

Más de 20 suturas en el pecho y la espalda y lesiones que le dejan 20 días de incapacidad y la alejan de sus estudios de administración en salud deja el ataque que una joven sufrió el pasado domingo en una estación del MIO, lo que generó alarma en la ciudadanía.



Un video muestra cuando dentro de la estación 7 de Agosto, del MÍO, un hombre ataca brutalmente a la joven, de 18 años, que queda en el piso mientras el delincuente huye saltando de la terminal. El hurto de un celular sería el móvil.

Mientras la Fiscalía inició la investigación para dar con el responsable en redes sociales, la comunidad expresó su preocupación por estos hechos y pidió una real presencia de la Policía en las estaciones y buses del MIO.



A comienzos de septiembre, Metrocali firmó con la Policía un convenio para la seguridad en las estaciones del MIO.



Mauricio Venté, del Comité MÍO Usuarios dijo que “la seguridad es preocupante y grave. No solo por lo que pasó sino porque ya lo habíamos evidenciado. En ciertas horas no hay policía. Esto sirve para que Metrocali y las autoridades tomen los correctivos”.



A su vez, Johnny Molano, de la Liga de Usuarios del MÍO, dijo que “nuestro llamado es a que la Policía le dé el frente a esto y se haga responsable de todos los sucesos que le pasen a los usuarios en el sistema”.



El capitán Albeiro Urbina, comandante de la Policía del MÍO, expresó que “la seguridad está mejorando, Lamentablemente se generó un hecho que es investigado con el apoyo de policía judicial y la Fiscalía. Tenemos 290 funcionarios cubriendo siete tramos, cuatro terminales, 56 estaciones y tres estaciones del MíoCable”.



Y precisó que desde el inicio del convenio, en el sistema MIO se han hecho efectivas 66 capturas, 37 de ellas por hurto calificado, 6 por acoso sexual. 8 por daño en bien ajeno, 8 por lesiones personales y una por homicidio, entre otras, y se han impuesto 322 comparendos del Código de Policía.



Y en relación con la queja sobre no presencia en el momento del ataque, explicó que los uniformados se encontraban atendiendo una situación, lo que figura en los acuerdos con Metrocali. Lamentablemente, fueron dos hechos en el mismo momento, expuso.



Y señaló que hay prioridad para las estaciones Nuevo Latir, San Bosco, San Pascual, Manzana del Saber, Santa librada, San Pedro, Estadio, Tequendama, Pampalinda y precisamente la Nuevo Latir.



Frente a este hecho y la queja ciudadana, el presidente de Metrocali, Nicolás Orejuela, manifestó que la seguridad ha sido una prioridad “y en primer lugar una muestra es el convenio con la Policía, lamentablemente se nos presenta este hecho; una segunda acción tiene que ver con cámaras de seguridad en buses del MIO, en diciembre arrancamos con 50 en buses que van por el sistema troncal, por los carriles exclusivos. Estas tendrán un efecto disuasivo, evitar atracos. Y lo tercero es disponer de 20 motos que estén recorriendo las estaciones y corredores sensibles”.



Lo que se espera es que con la revisión de videos de las cámaras de seguridad de la estación 7 de agosto se logre la identificación del agresor y su captura y responda por los delitos de hurto y tentativa de homicidio.



