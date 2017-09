Policía se tomó varias estaciones del MIO

06 de septiembre 2017 , 09:36 a.m.

Cuatro personas capturadas, 36 armas blancas incautadas, además de alucinógenos y más de cien personas con comparendos por incumplir el nuevo Código de Policía dejó la toma realizada por 300 policías al sistema de transporte masivo, sin que aún se haya firmado el convenio de seguridad con Metrocali.

La actividad se inició el lunes en la mañana y se extendió hasta el mediodía de ayer en 26 estaciones del MÍO ubicadas sobre la calle 15, la calle 5, la calle 13 y la carrera 15.



“Estamos buscando disminuir los delitos de mayor impacto en el sistema y en la ciudad como el hurto a personas y el hurto de celulares”, explicó el coronel Óscar Lamprea, comandante Operativo y de Seguridad Ciudadana de la Metropolitana de Cali.

Los controles de la Policía se intensifican cerca a donde transita el MÍO. Foto: Juan Pablo Rueda / Archivo EL TIEMPO

Además señaló que de las cuatro capturas, dos fueron con órdenes judiciales y dos más en flagrancia por hurto. De los 104 órdenes de comparendo por el Código de Policía y Convivencia, 54 se aplicaron a ‘colados’ por la evasión del pago al momento de ingresar a las estaciones del MÍO.



El coronel Lamprea señaló que, si bien los operativos no se enmarcan en el convenio entre la Policía y Metrocali para garantizar la seguridad en el MÍO, se continuarán realizando estas tomas de manera periódica.



El convenio entre Metrocali y la Policía reforzaría con 281 uniformados más la seguridad del sistema masivo de transporte de la ciudad. De acuerdo con las autoridades, solo faltarían detalles logísticos para que quede en firme este convenio que, se suponía, tenía que estar firmado en los primeros días del mes de agosto.

Estación del MÍO Menga Foto: Archivo El Tiempo

El convenio, que asciende a un monto de $2.050 millones, consistiría en el reforzamiento de los esquemas de seguridad del sistema con un oficial de la Policía, 21 suboficiales, 49 patrulleros y auxiliares bachilleres.



“Lo haremos uno o dos días a la semana y no solo en las troncales del sistema sino también en los barrios y en los lugares que atraviesan las rutas alimentadoras”, explicó.



Para Johnny Molano, presidente de la Liga de Usuarios del MÍO, la seguridad en el sistema debe ser continua y no mediada por tomas semanales. “Los usuarios estamos a expensas de que la Policía se obligue con los usuarios. Realmente no entendemos por qué se debe firmar un convenio para que la Policía haga su trabajo”.



A su vez, Jorge Vélez, de la Liga de Estudiantes Usuarios del MÍO, aseguró que es muy grave que Cali carezca de este acuerdo entre la Policía y Metrocali. “Además deberían prestar más atención a las condiciones de seguridad de las estaciones, que cada vez es más complicada”.





