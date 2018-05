Policía se apresuró en cerrar investigación: senador López

El senador Alexánder López considera que los disparos en la noche del viernes 11 de mayo en Cali, cuando uno de sus escoltas salió herido, tras disparos de tres desconocidos, ameritaban una investigación a fondo. Añadió que fue un atentado en su contra, del cual, salió ileso.

“Atentaron contra mi esquema y casi muere uno de mis hombres de protección, por eso considero que las declaraciones del comandante de la Policía Metropolitana manifestando que se trataba de un robo y que no comprometía mi vida", dijo el senador López.



Aunque la Organización de Naciones Unidas repudió el hecho, la Unidad Nacional de Protección (UNP) indicó en un comunicado que se habría tratado de un intento de robo y no un atentado, como lo señaló el congresista.

Pero el congresista no está de acuerdo e insistió en que sí fue un atentado en su contra. "Son una cortina de humo que no contribuye a dar una salida responsable a la grave situación que está viviendo el país en materia de violación a los derechos humanos, además hay situaciones que no se han aclarado en el atentado que se presento el viernes, como el que los delincuentes que atentaron contra mi esquema de seguridad tenían armas que disparaban balas 9 milímetros”, añadió.

Este carro quedó abandonado. Se movilizaban los desconocidos armados. Foto: Cortesía del congresista Alexánder López





El senador sostuvo, además, que ya ha solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a otros organismos internacionales garantías para continuar con su trabajo político y social, así como "(...)una investigación imparcial y objetiva con relación a los hechos ocurridos el pasado 11 de mayo.



Agregó: “Me preocupa la forma cómo el Gobierno Nacional, la Policía y la Unidad Nacional de Protección están manejando los atentados y homicidios que se han presentado durante el último año contra 261 líderes sociales y defensores de derechos humanos, porque sin ninguna investigación de fondo, en solo cuestión de horas, están concluyendo las investigaciones con cortinas de humo, diciendo que fue por líos de faldas de los líderes, accidentes o de simples hurtos, tapando la realidad que vive nuestro país, ocultando que los atentados y los asesinatos de estas personas se debe a las denuncias de corrupción y a la defensa de la vida y el territorio que han hecho”.

Me preocupa la forma cómo el Gobierno, la Policía y la UNP están manejando los atentados y homicidios durante el último año contra 261 líderes sociales y defensores de derechos humanos FACEBOOK

TWITTER

El congresista exigió que se entregue un informe público con los detalles de la investigación sobre el atentado perpetrado contra su esquema de seguridad. “Dicho informe, además, debe contener el compromiso del Estado colombiano para proteger la vida de quienes hemos denunciado los graves hechos que comprometen la soberanía nacional, particularmente la del pacifico vallecaucano, caucano y nariñense”.



”El Estado debe asumir su responsabilidad y no negar o desviar la gravedad de lo que está pasando. Exijo que los líderes del Paro Cívico de Buenaventura quienes han denunciado durante la última semana incumplimiento a los acuerdos firmados el pasado 6 de junio de 2017 y que han realizado denuncias por hechos graves de amenazas y persecución política, cuenten con medidas urgentes y extraordinarias de manera inmediata”.



Finalmente, el senador López aseguró que también solicitará a la comunidad internacional "que sirva de garante en este proceso de exigibilidad de garantías para la vida y para el ejercicio de la defensa de los líderes sociales y defensores de derechos humanos como los integrantes del Comité Del Paro Cívico de Buenaventura, los lideres de Tumaco, El Guaviare, Santander y otros miles que hoy están exponiendo su integridad física y su vida por defender los derechos humanos y el territorio".



CALI