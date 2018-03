Policía detiene a dos hinchas del América por presuntas amenazas

28 de marzo 2018 , 06:10 a.m.

Ley seca alrededor del estadio Pascual Guerrero, identificarse al ingreso, presencia policial en las comunas y no portar hebillas son algunas de las medidas para el partido de América y Envigado.

El comandante de la Policía Metropolitana, general Hugo Casas, dijo que se conocieron unos audios que corresponderían a líderes de la barra Barón Rojo.



Por ello fueron citados al comando y, posteriormente, se les presentó ante la Fiscalía para que respondan al anunciar, planear e incitar a los diferentes barristas para tomarse la gramilla del estadio. "Esto tiene una apertura de investigación y no se les permitirá el ingreso", dijo el general.

El oficial sostuvo que "seremos contundentes ante cualquier hecho que incite al desorden. Se asignaron 900 policías para la custodia interna y externa del estadio".



También se dispondrá de personal en unos 60 puntos estratégicos de la ciudad para garantizar la seguridad este miércoles cuando se realice el juego a las 4:00 de la tarde. La administración municipal le solicitó a la Dimayor que corriera el horario de las 8:00 de la noche..



Las directivas del América atendieron la decisión, aunque señalan que será una nueva pérdida económica para la institución.

Ley seca en 200 metros alrededor del estadio, que irá de las 6:00 de la mañana del miércoles a 6:00 a.m. del jueves. Igualmente se prohíbe la doble prenda y no portar elementos cortopunzantes

La Comisión Local de Fútbol dispuso "ley seca en 200 metros alrededor del estadio, que irá de las 6:00 de la mañana del miércoles a las 6:00 a.m. del jueves. Igualmente se prohíbe la doble prenda y no portar elementos cortopunzantes”, según afirmó la subsecretaria de Acceso a la Justicia, Claudia Lorena Muñoz.



Hizo un llamado para que los hinchas disfruten el fútbol en paz e ingresen temprano al estadio, teniendo en cuenta que se cambió el horario.



Durante la Comisión Local de Fútbol se hizo énfasis en las sanciones que puede acarrear para la plaza y para el América cualquier perturbación de la convivencia y la seguridad.



Mientras tanto, se declaró en alerta amarilla en la red hospitalaria y en los organismos de socorro para darle celeridad y atender cualquier situación.



El estadio abrirá sus puertas a la 1:00 de la tarde. No habrá restricciones al porte de gorras pero la Policia Judicial en caso de ser necesario hacer la judicialización.



