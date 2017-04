Sacerdotes deben firmar polémica carta que exime a Iglesia de abusos

Un documento, dictado por Iglesia católica y que fue asumido por la Arquidiócesis de Cali, en el que los sacerdotes firman y asumen la responsabilidad personal en casos de delitos, abrió una nueva polémica.

Esa circular, inscrita en el decreto arquicioseano para la Protección de Menores de marzo de 2014, incluye una cláusula según la cual los sacerdotes serán los responsables y no las Arquidiócesis.



El documento dice que la responsabilidad "recae exclusivamente en mi personal y no en la Arquidiócesis de Cali o en la entidad eclesiástica en la que presto mis servicios. Asumo por tanto mi responsabilidad ante los hechos que pudieran imputárseme por el incumplimiento de estas directivas así como las funciones civiles y canónicas”.

Si una persona comete una falta, la persona debe pagar y no la Arquidiócesis FACEBOOK

TWITTER

El presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia y actual arzobispo de la Arquidiócesis de Tunja, monseñor Luis Augusto Castro, dijo que esta circular se redactó y se presentó nacionalmente, pero que cada Diócesis decide si aceptarlo o no. "No es una orden, es una sugerencia porque cada Diócesis tiene su autonomía y eso se respeta".



Explicó que no solo es para miembros del clero, sino para todos empleados, así no hagan parte de la vida religiosa.



Monseñor Castro anotó que ello se dispuso para salvaguardar la Diócesis, "porque si una persona comete una falta, la persona debe pagar y no la Arquidiócesis"



Hasta ahora, la Arquidiócesis de Cali no se ha pronunciado. De acuerdo con algunos sacerdotes en la capital vallecaucana, esta disposición no es nueva.



El documento ha suscitado controversia. Esa carta pretende hacerle trampa a la ley y pasar por alto la jurisprudencia de las cortes, dijo el abogado Élmer Montaña, quien defiende a menores que fueron víctimas de abuso por parte del sacerdote William Mazo y que ha sostenido diferencias con el arzobispo de Cali, monseñor Darío de Jesús Monsalve.

Con esta clausula ilegal, iglesia católica pretende nuevamente burlarse de las victimas de curas pederastas y evadir la ley. pic.twitter.com/6HOzZhxcNS — Elmer José Montaña G (@elmermontana) 5 de abril de 2017

En su opinión, esto sería como si el Estado le hiciera firmar a policías y soldados un documento para evadir responsabilidad en caso de algún delito.



Es así que, según el decreto, dicen abogados, los sacerdotes y no la Arquidiócesis de Cali se harán responsables de abusos. El pronunciamiento revivió el debate que este año se ha desatado con respecto al cura pederasta William Mazo, quien paga una condena por el abuso de dos niños en el oriente de Cali, cuando se quedaron en la casa cural en un barrio del Distrito de Aguablanca.

Si se comprueba el abuso, un sacerdote jamás podrá volver a ejercer su ministerio FACEBOOK

TWITTER

Hace dos semanas, el arzobispo de Bogotá y Primado de Colombia, monseñor Rubén Salazar, dirigió una carta al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar sobre los sacerdotes pederastas.



En esta carta, el Obispo Primado dijo: “La protección de los niños, niñas y adolescentes es una prioridad absoluta para la Iglesia católica en Colombia”.



Y agregó: “Esto nos impulsa, como Iglesia, a asumir clara y lealmente la consigna 'cero tolerancia' ante cualquier caso que sea denunciado ante nuestros delegados de protección de menores y tomar todas las medidas para que los responsables sean castigados tanto canónica como civilmente”.



A su vez, monseñor Salazar indicó en ese entonces: “Si se comprueba el abuso, un sacerdote jamás podrá volver a ejercer su ministerio”.

CALI