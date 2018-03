Ante video, Registraduría dice que no hay fraude en Palmira

Las elecciones en el municipio del Valle del Cauca amanecieron con una polémica por el video que indicaría una presunta reunión política en la dependencia oficial.

En las redes sociales circularon dos videos hechos por un ciudadano que recorre con la cámara de su celular la calle y muestra dos vehículos, en cuyos vidrios traseros hay avisos de un partido político.



En uno de los videos se aprecia a una mujer que sale de la Registraduría y, que según el denunciante, sería la registradora municipal. La denuncia fue divulgada desde la cuenta de Francisco Romero, quien en Twitter aparece como de la 'Colombia Humana':



Quien realiza el video dice que esto ocurre en la noche del sábado y señala que es irregular que se hagan reuniones previas a elecciones, como las del Congreso y consultas de dos partidos . El video circuló titulado como "corrupción en la 'Villa de las Palmas'".



El registrador delegado para el Valle del Cauca, Humberto Carrillo, precisó que no fue una reunión clandestina ni ilegal, sino un encuentro de delegados de la Registraduría y de partidos políticos, pero que era para la entrega de credenciales para los testigos electorales.



Carrillo señaló que hasta el viernes pasado era el plazo del Consejo Nacional Electoral para que los partidos pusieran la información de testigos en la plataforma, pero muchos partidos no cumplieron. Se hizo una prórroga hasta las 5:00 p.m. pero no se gestionó y fue necesario ampliarlo hasta la noche.



Carrillo dijo que ese desorden de los partidos afectó a la Registraduría e los partidos. Lo que se estaba entregando eran credenciales de los testigos electorales.