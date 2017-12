Polémica por rumor de sentencia que obligaría desmontar cerco en Feria

24 de diciembre 2017 , 10:45 a.m.

El encerramiento con zinc en sectores aledaños a las graderías abrió una controversia desde la semana pasada en la capital del Valle del Cauca. Hay quienes lo rechazan porque afecta la posibilidad de ver el espéctaculo.

En las últimas horas empezó a circula una información según la cual un juzgado habría dictado una sentencia que llevaría al desmonte del encerramiento de zinc.



A primera hora de este domingo, en un comunicado, la Alcaldía y la Corporación de Ferias y Eventos (Corfecali) habla de un presunto fallo de tutela que se difunde por las redes sociales sobre una determinación contra el cerramiento de las graderías de la Feria "no tiene soporte legal".



Contra el encerramiento han sido elevadas tres solicitudes de acciones de tutela que, según la administración municipal, "han desinformado a la opinión pública, descontextualizando las razones por las cuales se realizó el montaje de un cerramiento perimetral del espacio público empleado para la Feria de Cali en la Autopista Sur, cuya función es la prevención del riesgo".



La Alcaldía y Corfecali señalaron que una de las tutelas fue fallada en favor de la administración local y las otras dos están pendientes.



"La noche del 23 de diciembre el señor Alejandro Ocampo Giraldo, desde su cuenta personal de Twitter (@alejoocampog) y su cuenta personal de Facebook, publicó un documento de origen desconocido que se asemeja a un presunto fallo y que no está suscrito por ningún juez de la República", dice el comunicado oficial.



En ese sentido, las autoridades del municipio pidieron no darlo por verídico y reiteraron el llamado a que se denuncien actos vandálicos contra las graderías o intimidaciones a los artistas y personal logístico de la Feria,.¨Por el daño a una valla en la Autopista Suroriental hay un capturado.



El comunicado del municipio y Corfecali dice que se acatará lo que disponga la ley y los protocolos correspondientes.



CALI