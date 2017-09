Polémica por muerte de dos pumas del Refugio Villa Lorena en Cali

Hay preocupación e incertidumbre en la ciudad, especialmente en los amantes de los animales, por la muerte de dos pumas que pertenecían al refugio de Villa Lorena en el oriente de Cali.

Se trata Luis y Santiago, dos felinos que por más de 15 años, fueron protegidos en el refugio animal, pero que en los últimos meses habían quedado en custodia del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma).



EL TIEMPO se comunicó con Ana Julia Torres, la directora de Villa Lorena, quien confirmó la muerte de los animales.



"Estoy asarada no sé que pasó, me comuniqué con la persona que estaba a cargo de ellos y me dijo que estaba hablando con un ingeniero eléctrico porque no sabe qué sucedió tampoco, al parecer murieron por una descarga eléctrica", dice Torres.



Cabe recordar que la autoridad ambiental había tomado la custodia de los felinos y los animales porque, según ellos, necesitaban un mejor trato y alimentación.



Aunque hubo polémica por el supuesto aviso de eutanaciar a varios de los animales, afirmación que rechazó el Dagma, pero dejó en vilo a los animalistas.



Luis, llegó al refugio de Villa Lorena tras sufrir amputación de sus cuatro garras cuando estaba en cautiverio, lo que le causó una infección en una de sus extremidades que tuvo que ser amputada.



Mientras que Santiago había sido entregado al refugio de Villalorena por la autoridad ambiental hace más de 10 años.



Las voces de rechazo no se han hecho esperar mientras que las autoridades ambientales ya alistan un comunicado para explicar los sucedido.





CALI