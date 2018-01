Sigue inconformismo por bicicarril en avenida Cañasgordas de Cali

El gran número de vehículos que circula cada mañana en la avenida Cañasgordas, sumado a la adecuación de un bicicarril en cada sentido de la vía, en el espacio que ocupaba la berma, ha causado que la movilidad sea cada vez más difícil en el sur de Cali

Miembros de la comunidad solicitaron a la Alcaldía reconsiderar la decisión, mientras que colectivos de ciclistas pidieron que se mantenga.



Hugo Salazar, líder del barrio Ciudad Jardín, señaló que los recorridos se han incrementado en más de 20 minutos.



“La comunidad nos dice que desde Icesi hasta el roundpoint de Ciudad Jardín se están demorando más de una hora y cada día es peor”, aseguró.



De acuerdo con Salazar, en el pasado se le solicitó a la Alcaldía adecuar el bicicarril en otra vía del sector, para evitar la congestión vial.



“Nosotros le dijimos que la mejor ruta para los bicicarriles era utilizar la parte occidental de la vía férrea, que es la calle 25, que es más plana y arborizada, pero estaban empecinados a hacerla por allí”, dijo.



El también líder Diego Barreto indicó a su vez que la implementación de los bicicarriles ha perjudicado la movilidad de la zona.



“El objetivo puede ser muy bueno, y la movilidad en bicicleta es el futuro, pero la Cañasgordas no lo aguanta. Se equivocaron de lugar y de momento. Tendrían que haber esperado la ampliación de la vía Cali-Jamundí”, aseguró.



Barreto también apuntó que muchos ciclistas transitan por la misma vía, pero sin usar el bicicarril, contribuyendo a empeorar la situación.

En la avenida Cañasgordas la adecuación tiene una longitud de 9,31 kilómetros, y en Andrés Sanín, 18,73 kilómetros, con una inversión total de $6.900 millones.



Diego Barbosa, de A Icesi en bici, señaló que la nueva infraestructura ha sido provechosa para los estudiantes, que cada vez más asisten a ‘la U’ en bicicleta.



“Ahora los ciclistas podemos movernos con mayor seguridad y cada vez más personas se están animando a usar la bici. En Icesi hay parqueadero para 150 bicicletas y ya no da abasto. Por fin ayudan a que la última milla de recorrido para los estudiantes se haga con eficiencia”, explicó.



Por su parte, David Alejandro Rodríguez, de Bicijaveriana, señaló que en la Universidad Javeriana se ha visto gran incremento de ciclistas.

“El año pasado estábamos en 152 al día, ahora se están llenado los biciparquederos que tienen capacidad para 250 bicicletas y la meta es llegar a 400 este año. Estamos trabajando para que se hagan campañas de sensibilización, que entiendan que el espacio que había no era un tercer carril sino la berma, que no estaba hecha para el tránsito de automotores”.



El profesor Ciro Jaramillo, del Grupo de Investigación en Transporte, Tránsito y Vías de Univalle, aseguró que la aparición del bicicarril en la avenida Cañasgordas visibiliza a los ciclistas, los más vulnerables en las vías, y que en el pasado eran ‘transparentes’ para los otros actores.



“Antes el transporte particular usaba la berma, que no la tenía que usar, y ahora que se le quita ese espacio y la oferta vial ‘se disminuye’, afecta esos procesos operacionales. Falta trabajar en sensibilización, tanto en conductores como con los ciclistas para que aprendan a convivir con el bicicarril Apareció la infraestructura, pero hace falta que los ciudadanos aprendan a usarla”, dijo.



John Freddy Bustos, del colectivo La ciudad verde, dijo a su vez que la solución a la mopvilidad de Cali pasa por darles a los ciudadanos alternativas para su movilización, como los bicicarriles.



Juan Carlos Orobio, secretario de Movilidad, señaló que se dispondrá en la zona de personal adicional de guardas de tránsito, 15 en cada turno, para ayudar a mejorar la movilidad en la zona. Aseguró que en reuniones con la comunidad se están recibiendo y estudiando diferentes propuestas.





CALI