'No es cierto que todos en Emcali ganen más de 9 millones: Sindicato

17 de marzo 2017 , 10:49 a.m.

Las relaciones del alcalde de Cali, Maurice Armitage, con el sindicato de Emcali entraron en ‘corto’. El gobernante sostiene que no es viable una empresa con los salarios y beneficios actuales.

Las diferencias se conocen a unos días de ser entregado el estudio de la banca de inversiones contratada por Emcali para establecer el futuro de la entidad y, en particular, del componente de Telecomunicaciones.



De acuerdo con el Alcalde, se requiere de una reestructuración porque resultan muy costoso los beneficios. Dijo que es una de sus metas.



Ante la asamblea de Camacol, el gobernante expuso que “cualquier empleado por humilde que sea, le cuesta nueve millones de pesos por mes al municipio y eso no tiene ninguna presentación para que una empresa sea viable en el mediano y largo plazo”.



Precisó que “hay empleados que tienen derecho a que los hijos, nietos y bisnietos puedan estudiar en cualquier universidad. Ninguna empresa aguanta con eso y menos en un país subderrollado como el nuestro. Los trabajadores deben cambiar su chip”.

Alcalde de Santiago de Cali, Maurice Armitage, y la gerente de Emcali, Cristina Arango Olaya. Foto: Archivo EL TIempo



En 2005 se desató un escándalo por becas otorgadas presuntamente con irregularidades. Las denuncias volvieron hace poco más de un año porque se otorgarían beneficios sin documentos completos, entrega directa de dinero al trabajador o para carreras no afines a las de la Empresas.



El Alcalde afirmó que está de acuerdo con el buen trato y reconocimiento a los trabajadores e incluso integró sindicalistas a la junta de Emcali, pero no comparte las políticas vigentes. “Los trabajadores deben ganar bien, ese ha sido un lema, pero sin desbordar las capacidades de una empresa”.

Jorge Iván Vélez, presidente del sindicato de Emcali. Foto: Archivo EL TIempo

El presidente de Sintraemcali, Jorge Iván Vélez, respondió que “no es cierto que los trabajadores tengamos un salario de nueve millones de pesos. Es falso que en las conquistas convencionales estén inmersos los nietos y bisnietos para educación”.



“No es cierto que la realidad de la Empresa esté bajo la responsabilidad de la trabajadores cuando corresponde a la desadministración, la corrupción, la politiquería y mandos medios que no dejan que Emcali en sus distintos negocios salga adelante”, dijo. Recordó que los trabajadores cedieron beneficios por 60.000 millones y en 13 años de intervención de la Superintendencia de Servicios se acudió a una semiparálisis de los negocios.



Anotó que “se quiere poner una cortina de humo porque el Sindicato con el senador Jorge Enrique Robledo y el excongresista Wilson Arias cuestionaron a la compañía MBA Lazard, contratada por Emcali para la valoración del componente de telecomunicaciones, es investigada en Europa y su fin es privatizador."



La gerente de Emcali, Cristina Arango, dijo que no se debe acudir a desprestigiar cuando se requieren soluciones de fondo y señaló que el procedimiento de contratación de la firma se surtió en términos legales.



Vélez criticó los convenios suscritos por el Alcalde y el Ministerio de Hacienda para pagar eel aval financiero que la Nación mantuvo por la deuda suscrita en los 90 para la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Ptar). En el gobierno de Álvaro Uribe se anunció que Emcali le pagaría la plata a la Nación, que a su vez se la condonaría y la devolvería a la ciudad.



El Sindicato dice que por lo acordado con Hacienda “en 2016 se pagaron 87.000 millones de pesos y este año serán 104.000 millones de intereses que no van a regresara a la ciudad”