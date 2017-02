Ponen límites a la altura de La Sagrada Familia

A los constructores de La Sagrada Familia, el hotel que se termina de construir en el sector de El Peñón, en el antiguo claustro de las hermanas de la Providencia, y a cuyos locales comerciales llegarán Armani y Salvatore Ferragamo, firmas que por primera vez entrarán a Cali, les ordenaron suspender cualquier obra no contemplada en la licencia. Determinación que será apelada.

“Nos tomaron por sorpresa, las modificaciones solicitadas no son ningún secreto. No estamos invadiendo espacio público con un estructura permanente, no tenemos una estructura que ofrezca peligro para la comunidad, no estamos violando ninguna norma causal de suspensión”, dijo Jerónimo Jiménez, el gerente de Jero SAS, la firma desarrolladora del proyecto.

La Sagrada Familia es uno de los proyectos más ambiciosos que se desarrolla en Cali. Busca crear un nuevo símbolo para Cali a partir de la antigua arquitectura, el claustro, bien patrimonial de interés cultural donde estará el hotel y los locales y un nuevo edificio más contemporáneo, pensado para la cultura.

Para la secretaría de Cultura Municipal, que ahora tiene a su cuidado los bienes patrimoniales de la ciudad, la nueva edificación terminó por ‘ahogar’ el claustro, el bien patrimonial.

Durante 103 años funcionó ahí el Colegio de la Sagrada Familia, pero en el 2008 las hermanas de La Providencia y la Inmaculada Concepción decidieron trasladarse a Valle del Lili, mucho más al sur. La antigua edificación, ante la falta de uso, empezó a deteriorarse y en sus alrededores comenzaron a dormir habitantes de la calle.

“La intervención de un bien patrimonial evita su deterioro, está generando una dinámica de usos y eso ayuda a que haya un reconocimiento del bien; esa arquitectura hablará de su historia y la comunidad caleña lo reconocerá, dejará de pasar inadvertido. Le está generando a la ciudad una imagen y contribuye a su posicionamiento”, dice la arquitecta Yaneth Herrera, quien, entre el 2009 y el 2010, coordinó el Comité de Espacio Público de la Subdirección de Ordenamiento Urbanístico de Planeación Municipal.

Pero la arquitecta Herrera también advierte sobre los riesgos que implica la intervención de un bien patrimonial.

“Hay que estudiar, en detalle, hasta qué punto se impacta un espacio urbano a través de una torre, qué panorama debe conservar su perfil; la edificabilidad debe ser acorde con el entorno; los cambios producidos al interior del proyecto deben ser avalados por el Comité de Patrimonio Municipal y por Planeación, cualquier cambio en el transcurso de la obra deber tener un aval, debe conducirse dentro de la normatividad”, señala la arquitecta Herrera.

La licencia de construcción para el Hotel fue aprobada en el 2013 por la Curaduría Urbana número 1.

“Lo que hemos hecho es suspender, parcialmente, la obra y negar las modificaciones que la sociedad solicitaba a la licencia de construcción ya aprobada y que está vigente hasta julio del 2017. Ellos pueden seguir con todo lo que está aprobado, pero no con lo que está por fuera de esa licencia”, señala la directora de Planeación Municipal, María Mercedes Romero, quien insiste en que la Curaduría y el Comité de Patrimonio Municipal avalaron un proyecto amigable con el entorno, que realzaba el bien patrimonial y contemplaba un hotel y locales comerciales pero, a pequeña escala.

“Ahora piden un centro comercial con hotel, supermercado y cuatro salas de cine con capacidad para 80 personas, la movilidad será impactada; se crecen en más de 3.000 metros cuadrados; el impacto en el volumen del edificio afecta el conjunto urbano del Parque de El Peñón. En la licencia hay cinco niveles aprobados para que empaten con el bien patrimonial, pero se desbordan en esa altura”, agrega la funcionaria.

Los constructores tienen 10 hábiles para interponer sus recursos.

“Los cambios están radicados desde hace más de año y medio en Planeación, tengo todos los oficios en orden cronológico, donde dicen que las modificaciones ya fueron estudiadas jurídica y urbanísticamente y el del 8 de agosto del 2016 donde dice que se cumple con los requisitos. Tengo derechos adquiridos, el problema es que la anterior subdirectora de Ordenamiento Urbanístico se fue sin dejarlo firmado”, argumenta el gerente de Jero SAS.

“Pidieron, extemporáneamente, un plan de movilidad que se erradicó en diciembre y con los cambios de funcionarios en Planeación me dicen que revisarán de nuevo los planos. Hay desconocimiento del proceso anterior, se violó el debido proceso”, agrega.

En esta intervención, proyectada como una apuesta de renovación urbana, se han invertido 11.000 millones de pesos solo en el reforzamiento de la antigua edificación. Todo el proyecto demanda 70.000 millones.

“La Administración Municipal está de acuerdo con la intervención de los bienes de interés, que no se abandonen, que se les de un uso, pero respetando la normativa existente; queremos progreso, nuevos empleos, darle apoyo al comercio, pero dentro de la normatividad”, dice la directora de Planeación.

“La viabilidad del proyecto lo hacemos nosotros, este no es un edificio público, por eso se necesita repotenciarlo para poder traer las marcas que llegan con la renovación”, dice Jiménez.

