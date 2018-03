Pocas denuncias durante las elecciones en el Valle

12 de marzo 2018 , 07:15 a.m.

Con ropa cómoda, algunos con gorras o sombrillas por el sol, los votantes de Valle del Cauca vivieron elecciones al Congreso con pocos tropiezos.

Hace cuatro años parte del abstencionismo se atribuyó a los aguaceros. Esta vez, ese porcentaje bajó, pero la abstención sigue en casi 50 por ciento sobre un potencial en Cali de 1,6 millones y de 3,4 millones en el Valle.



En dos puntos del sur escasearon los tarjetones de consultas interpartidistas, pero la Registraduría aseguró que la situación se corrigió.

En Palmira hubo denuncia con dos videos en los que aparecen varios carros en las afueras de la Registraduría, al parecer, en la noche del sábado. Pero el registrador delegado del Valle, Humberto Carrillo, dijo que no fue una reunión ilegal, sino por la tardanza de los partidos para la entrega de credenciales a los testigos electorales.

En la Cumbre fue detenido José Perlaza, esposo de la alcaldesa, Blanca Montoya, por supuesta presión a funcionarios. Él no aceptó cargos.



Los partidos de la U y Liberal mandaron en los resultados de la Cámara al obtener cuatro curules, cada uno.



El Centro Democrático tenía asegurada la de Christian Garcés y esperaba consolidar la de Milton Angulo.



El Conservatismo perdía una de sus dos curules. Lo mismo Cambio Radical, aunque lograba tres en el Senado con Carlos Abraham Jiménez, Carlos Fernando Motoa y José Luis Pérez.



Por Centro Democrático entraba Gabriel Velasco, exgerente de la Andi mientras que Jhon Harold Suárez se aferraba a la posición 19.



El Liberalismo perdía su espacio con el senador Édinson Delgado, mientras que el médico y exalcalde de Yumbo Fernando Murgueitio no le alcanzaba con sus más de 37.000 votos.



En el Conservatismo esperaban el senador Javier Mauricio Delgado y el representante Heriberto Sanabria. El pastor Jhon Rodríguez no entraba al Senado.



