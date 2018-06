Poca afluencia de caleños en puestos de votación

En el Valle están habilitados para votar en esta segunda vuelta presidencial 3.476.616 de ciudadanos, pero en las calles de Cali se ve poca gente, mucha menos que en la primera vuelta.

En esta jornada pesa el ‘efecto mundial’. A las 10:00 a.m. jugaba México contra Alemania y a las 1:00 p.m. se enfrentarán Brasil contra Suiza. Y en muchas casas se celebra además, el ‘Día del Padre’.



De sur a norte las calles se ven vacías y en los puestos de votación los jurados empiezan a aburrirse por la poca afluencia de público.



En Cali 1.679.894 ciudadanos están habilitados para votar hoy. Donde se ve buena afluencia de votantes en el Coliseo de El Pueblo, el puesto censo pero, a diferencia de la primera vuelta, no hay dificultad para acercarse al sitio en vehículo. La llegada se da sin mayores inconvenientes.



En el caso de la Asamblea, poca gente, y los que no fallan son los adultos mayores quienes a lo largo de la mañana se acercaron a depositar su voto.



Los vallecaucanos podrán ejercer su derecho al voto en el mismo puesto y mesa donde votaron en la primera vuelta presidencial.



En el Valle 1.854.282 mujeres y 1.622.334 hombres están habilitados para sufragar en 9.287 mesas ubicadas en 1.042 puestos de votación.