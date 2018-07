Plantón por envenenamiento de 16 mascotas en el norte de Cali

Moradores de un conjunto residencial en el nororiente de Cali, sobre la calle 66 con carrera primera, realizaron la mañana de este domingo un plantón, como protesta por el envenenamiento de 16 mascotas, 12 perros y 4 gatos de esta unidad de apartamentos.

Señalaron que los animales convulsionaron y fallecieron, en el transcurso de los últimos días, reclamando acciones de las autoridades.

Sin embargo, no funcionarían cámaras de vigilancia en este conjunto residencial.



Natalia Peña dijo que perdió a su mascota, sin que nadie responda por lo ocurrido.



Otros vecinos indignados señalaron que estos son actos de crueldad con seres que no pueden defenderse.



Liliana Patricia Gutiérrez, otra de las habitantes del conjunto, también indicó que a los animales les estarían arrojando el veneno.



Defensores de animales también estuvieron en la protesta y manifestaron su repudio por estos ataques. Así mismo, reiteraron que los animales no son responsables,, sino las personas encargadas de su debida tenencia.

