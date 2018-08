Plantón de pacientes de Medimás con reclamos por servicio en Cali

En la mañana del miércoles, pacientes realizaron un plantón frente a la entidad promotora de salud, con el objetivo de que sean escuchadas sus peticiones y que la calidad de atención al usuario sea más efectiva y eficiente.

Alex Camacho Erazo, subsecretario de Salud de Cali y entidades de la Alcaldía de Cali, llegó para escuchar y apoyar a los pacientes.



La entidad asegura que la calidad de servicio está mejorando y sigue gestionando todas las peticiones para garantizar un mejor salud



Los usuarios protestan ante la falta de atención de la entidad, en cuanto a la entrega de medicamentos, registro de citas médicas, cirugías y consultas para pacientes de urgencia o con algún tipo de discapacidad que requieren de material médico especializado. Ellos rercuerdan los servicios de Saludcoop y Cafesalud, las EPS que antecedieron a la actual Eps.



Medimás afirmó que el 10 por ciento de 52 millones de servicios de salud que ha prestado en este año, son consultas especializadas. Sin embargo, es un los principales temas por los que más se reportan quejas por parte de los pacientes.



En junio se presentaron 6.226 Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias (PQRD), ante la Superintendencia de Salud contra Medimás EPS.



La tasa de quejas por cada mil usuarios se ubicó en 1,6 para el régimen contributivo, cuando el promedio general está en 1,5 y para paciente con subsidio fue uno cuando el promedio está en 0,5.

Los pacientes exigen al Gobierno y las directivas de la entidad que encuentren prontas soluciones y que no mientan ante la situcación que esta ocurriendo. Afirman que no quieren más muertes.



"Estoy indignada con Medimás, porque desde el año pasado, no nos solucionan las tutelas integrales que teníamos impuestas desde la atención en Salucop, que cubrían todo los medicamentos e insumos necesarios", asegura un usuario en el plantón.