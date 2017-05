Plan para recuperar el espacio público de Cali

El alcalde de Cali, Maurice Armitage, tiene en mente sacar adelante una política para recuperar zonas de espacio público de vendedores ambulantes (en la ciudad se estiman unos 8.000) con planes de regularización y equipamientos urbanos.

También quiere, conforme con el proyecto, “desarrollar el instrumento para administrar y gestionar el espacio público, en el cual se establezcan las acciones que permitan su manejo”.



Esas acciones de regularización se concentrarán en el centro, en la carrera 3 entre calles 10 y 13; carrera 4 entre calles 10 y 15; carreras 5, 6 , 7 y 8 entre 10 y 16; carrera 9 entre calles 11 y 15; calle 15 entre carreras 5 y 9; calles 13 y 14 entre 4 y 9; calles 9, 10, 11 y 12 entre carreras 3 y 9.



A su vez, en el Parque Las Banderas, el parque del barrio El Ingenio, en el sur; parque de San Antonio; estatua de Sebastián de Belalcázar; el CAM y la Plaza de Cayzedo. En el listado también aparecen la Loma de la Cruz y el corredor del MÍO. Además figuran la avenida Sexta Norte, por la Terminal de Transporte, las Canchas Panamericanas, por el Centro Médico Imbanaco y Unicentro. Se incluyen el parque de Villa Colombia, por el Zoológico y por los alrededores los centros comerciales Jardín Plaza y Cosmocentro.



Esa recuperación de espacio público también les apunta a todas las plazas de mercado, como la de Santa Elena, donde hay más problemas. Por último aparecen los alrededores de los camposantos.

El centro de Cali, zonas del Parque Las Banderas, plazas de mercado, son algunos de los sitios para recuperar espacio público. FACEBOOK

TWITTER

Para este trabajo, según la Alcaldía, ya hay un presupuesto asignado. El año pasado se presupuestaron 2.573 millones de pesos y este año se asignaron otros 2.771 millones.



La Alcaldía indicó que se realizaron mesas con delegados de asociaciones de vendedores, tanto informales como legales para trazar lineamientos que buscan disminuir esa ocupación del espacio público.



Sin embargo, muchos de los vendedores tienen dudas y temen un desalojo como el de hace 17 años, cuando 2.850 informales del centro de Cali fueron blanco de un operativo de la Alcaldía con apoyo de 800 hombres del Escuadrón Antimotines de la Policía (Esmad) para levantar sus puestos de venta, muchos de los cuales, estaban anclados en el pavimento de los andenes.



Para el vendedor Nelson Muñoz, ese temor a un desalojo es cada vez más latente, teniendo en cuenta, además, el nuevo Código de Policía que entró a regir este año y cuyas sanciones, por ejemplo, por invasión de calles, se empezarían a aplicar a partir de mediados de este año. Estos primeros seis meses son para comparendos pedagógicos, mientras la comunidad se apropia del Código de Policía.



“Esperamos que la política sí se pueda construir porque no se ha logrado”, ha sostenido Muñoz. Otros vendedores manifestaron que hasta ahora no han tenido avances sobre una política que la Alcaldía sostiene que buscaría también beneficiarlos. Sin embargo, Muñoz y otros vendedores dijeron que no han conocido propuestas concretas de reubicación o de un plan social para evitar lo que pasó en el 2000.



Por ese operativo de hace casi dos décadas, la Personería de Cali recomendó a la pasada y a la actual Administración municipal, trabajar en un plan social con los vendedores ambulantes porque reiteró que no existe, en aras de recuperar el espacio público. La Personería indicó que no se puede repetir lo del 2000.



De hecho, buena parte de los 2.850 vendedores, cuyos puestos fueron despejados en ese entonces, a lo largo de la calle 13 desde la carrera 10 hasta la primera y que fueron llevados a 315 locales de dos centros comerciales del sector, ha vuelto en la actualidad a las calles, tras el fracaso de su traslado en un proceso que estuvo a cargo de la empresa mixta Airear Urbano, liquidada por sus deudas.



El proyecto de la política pública ya espera debate en el Concejo de Cali, con el nombre ‘Política pública de regulación de la ocupación temporal del espacio público por vendedores informales en la zona urbana de Cali’.



De acuerdo con la Alcaldía, este proceso “se inició como resultado de la necesidad de generar mecanismos jurídicos de control con respecto a la rápida proliferación de ventas informales en la ciudad, labor ejercida por habitantes no solo locales, sino provenientes de otras regiones y países”.



Una caracterización de los vendedores para trabajar dicha política, se hizo con 527 de ellos, del centro caleño. Fue elaborada por estudiantes de la maestría en Gobierno de la Universidad Icesi. Según la Alcaldía, el reporte brindó algunos elementos para trazar los primeros lineamientos del proyecto. Esa caracterización arrojó, por ejemplo, que la población de trabajadores informales (hombres, 53 por ciento y mujeres, 47) tiene entre los 32 y los 38 años de edad, pero hay menores entre los 12 y los 17 que tienen una significativa participación.



La Alcaldía argumentó en el proyecto, que reposa en el Concejo, que “actualmente el municipio de Santiago de Cali no cuenta con normativa propia para la utilización, control y regulación en materia del ejercicio de las ventas informales con ocupación del espacio público”.



CALI