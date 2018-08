Piden investigar muerte de mujer en el oriente de Cali

Comandante de la Policía Metropolitana, general Hugo Casas, lamentó lo ocurrido y dijo que se abrirá una investigación disciplinaria para determinar las circunstancias y responsabilidades del caso.

Los incidentes ocurrieron durante la noche del domingo entre los sectores 7 y 8 del barrio Potrero Grande, en la comuna 21 de esta ciudad.



Una patrulla de la Policía llegó al recibir la alerta por una situación en ese sector. Las primeras versiones indicarían que se presentó un riña entre varias personas que departían.



Una denuncia dice que los uniformados arribaron e hicieron uso de sus armas de fuego con tiros al aire. Pero el reporte oficial dice que se presentó una asonada contra los uniformados.



En medio de la confusión, una mujer recibió un impacto de arma de fuego. Su muerte se produjo en el sitio del incidente. Fue identificada como Claudia Patricia Padilla López, de 38 años.

Claudia Patricia Padilla murió en confuso incidente en oriente de Cali Foto: Archivo particular

El comandante de la Policía Metropolitana, el general Hugo Casas, envió las voces de condolencia a la familia y dijo: "lamentamos lo sucedido en el barrio donde hubo una confrontación de ciudadanos y hay la intervención de la Policía. El que haya sido o no un policía está en investigación. El levantamiento y análisis de la escena lo realizó el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). Como siempre, nosotros como institución lo que buscamos en la verdad. Y si en esa verdad alguien tiene que responder, pues responderá. De igual manera, si se determina que no hubo participación debe quedar completamente claro. La institución pone a disposición todas las herramientas, justicia penal militar, investigación disciplinaria y con el acompañamiento de la Fiscalía".



La familia sostiene que ella no tenía nada que ver en el incidente y que regresaba de una reunión sobre vivienda.

Familiares de Claudia Patricia Padilla López, de 40 años, muerta por una bala pérdida en el sector 8 de Potrero Grande, culparon de su muerte a la Policía, que trataba de controlar una riña entre vecinos que terminó en asonada contra los uniformados. pic.twitter.com/EtPd3rFha1 — RCN Radio Cali (@RCN980cali) 13 de agosto de 2018

En las redes circula una video de la mujer en el asfalto pero las imágenes son fuertes.



"No sabemos ya a quién tenerle más miedo Si es la policía o a las pandillas solicitamos medidas inmediatas en este asunto y que se aclaren los hechos del asesinato de esta señora que no se metía con nadie", dice un comentario en redes.