Gremios del Valle piden cumplir cronograma de planta regasificadora

03 de abril 2018 , 06:00 a.m.

Los gremios de la región le enviaron una carta al ministro de Minas, Germán Arce, donde le manifiestan su total respaldo a la decisión del Gobierno Nacional de licitar la construcción de una planta de regasificación en Buenaventura y de un gasoducto entre el Puerto y Yumbo.

‘Según el balance del gas natural 2017-2016 elaborado por la UPME, el desbalance comercial del gas en Colombia podría darse a partir del 2023 y si a esto le asociamos que cada vez son más frecuentes fenómenos climatológicos como ‘El Niño’, que generan mayor demanda de gas natural para las termoeléctricas, que son fuente de respaldo del sistema energético, se hace urgente la necesidad de buscar nuevas alternativas para el suministro de gas que asegure mayor confiabilidad’, dice la carta.



Esta planta ha generado algunos temores entre los productores, transportadores y distribuidores de gas del país, quienes tienen dudas frente al precio de la infraestructura, es especial del gasoducto, y frente a la real necesidad de que entre ya en operación.



‘La planta de regasificación en el Pacífico permitirá la entrada del gas natural licuado por el occidente colombiano y contribuirá a reforzar la vocación industrial del departamento. Nos permitirá contar con un energético competitivo que mejorará las condiciones de nuestras industrias frente a las que tienen nuestros competidores internacionales, que cuentan con plena confiabilidad en el suministro y tienen acceso a precios resultantes de la conveniente puja entre una amplia base de oferentes’, señala la carta firmada por los representantes del Comité Intergremial y Empresarial del Valle, las Cámaras de Comercio de Cali y Buenaventura, la Cámara Colombiana de la Infraestructura en la seccional Occidente, la Andi regional y la Fundación para el Desarrollo Empresarial de Yumbo.



De acuerdo con los planes de la UPME (Unidad de Planificación Minero Energética), se espera que en mayo estén los prepliegos y en junio los pliegos definitivos y para finales del 2024 se manejaría una fecha de puesta en operación de la planta.

El costo de la planta gasificadora para Buenaventura se estima en cerca de 700 millones de dólares, incluido el gasoducto Yumbo-Buenaventura cuyo costo sería de 250 millones de dólares.



‘Esta infraestructura, unida al gasoducto y a una posible planta de generación térmica en la zona de Buenaventura, es fundamental para el país porque permitirá tener una disponibilidad permanente de este combustible que le haga frente a situaciones de escasez cuando se presente una fuerte temporada de sequía, como la registrada a finales del 2015. En el caso particular de Buenaventura conllevará un mayor desarrollo portuario e industrial, así como mayor bienestar para la población, teniendo en cuenta que en el la actualidad el gas natural solo llega mediante carrotanques, atendiendo a una pequeña parte de la población’, dice la carta enviada al ministro de Minas.



Uno de los argumentos técnicos de la UPME para avanzar en este proyecto es que las perspectivas de exploración y producción onshore en la alta Guajira y en Tayrona no se visualizan en el corto plazo; además, entre tomar la decisión de comercializar ese gas, el proceso de evaluación y la construcción del tubo submarino, pueden pasar unos 10 años, lo que significa que para el 2028 habría resultados y según los cálculos de la UPME, para el 2022 y el 2023 el país estaría en problemas.



