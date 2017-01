Pico y placa preocupa en las tareas de Emcali

La aplicación del pico y placa para carros oficiales tiene entre interrogantes actividades operativas de las Empresas Municipales de Cali (Emcali).

El tema fue objeto de un diálogo entre la gerente general de la entidad, Cristina Arango, y el alcalde Maurice Armitage, pero se espera respuesta a qué pasará con los que atienden emergencias en la ciudad.

Para Sintraemcali, presidido por Jorge Iván Vélez, esta medida lo que se convierte es en otro escollo para el precario parque automotor de la empresa.

La gerente Arango dijo que “ya se le mandó un oficio a la Secretaría de Movilidad para aclarar algunas dudas que hay en el decreto y aunque es mejor operar sin pico y placa, esperaremos esa respuesta para ajustarnos a lo que corresponda”.

El secretario de Movilidad, Juan Carlos Orobio, considera que no se presentarán inconvenientes. Afirmó que si bien la medida de pico y placa será también para carros oficiales, los carros equipados con maquinaria para la atención de daños están exentos de la norma.

“Los vehículos mayores de cinco toneladas y los dotados con equipos especializados no tienen el pico y placa, pero los que llevan ejecutivos o personal de oficina debemos dar ejemplo un día a la semana. El carro del Secretario de Tránsito también acata la medida”, dijo Orobio.

Sobre la solicitud enviada por la gerente de Emcali, el Secretario dijo en que “la medida es clara y cualquier requerimiento será revisado”.

Sintraemcali, a través de Mauricio Zamora, dijo que la preocupación por el pico y placa es un agregado al estado de deterioro en el que está el parque automotor.

Según un informe del Sindicato de Trabajadores de Emcali, de los 80 vehículos, entre medianos y pesados, que tienen las empresas públicas, solo 22 están funcionando. De igual manera, de los 11 carros con los que cuentan para lavado y succión en Acueducto y Alcantarillado (tipo vactor), solo uno presta servicios debido a que los otros 10 están varados.

El informe también reseña que de los 556 vehículos que tiene Emcali, 260 se encuentran varados, algunos desde hace más de un año, lo que dejaría en evidencia la falta de vehículos en la ciudad. Ahora se espera que sea aprobada la vigencia futura para la compra de un carro grúa y un carro canasta por valor de 1.192 millones de pesos.

“Es preocupante que no haya claridad en el pico y placa pues con la medida no se podría el carro ‘vactor’ no se podría atender. Esto afectaría la competitividad a la hora de un requerimiento”, señaló Zamora.

La gerente de Emcali respondió que los 33 nuevos automotores entregados el pasado lunes, con una inversión de 4.000 millones de pesos, buscan optimizar la operatividad y tiempo de reacción ante daños y emergencias en las redes de servicios públicos de Cali, además, serán supervisados con chips y controles de combustible.

La Gerente apuntó a que se busca no tener escándalos como los vividos en el 2016, cuando trascendió la pérdida de 64 vehículos de los talleres de la empresa y que tendría relación con las muertes de cuatro personas.

