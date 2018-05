Petro cuestionó en Cali que comicios no tengan veeduría internacional

El candidato Gustavo Petro, del movimiento Colombia Humana y segundo en las encuestas, cerró su campaña en Cali, donde indicó que que se prepara un presunto fraude electoral.

Así mismo, rechazó que no exista una verdadera veeduría internacional y que aunque el presidente Juan Manuel Santos había dicho que estaba

"Es la primera vez que un gobierno, en los últimos años, rechaza una veeduría electoral internacional", dijo.



Recordó que un fallo del Consejo de Estado sobre las dudas en cuanto a las elecciones del Congreso en marzo pasado, habría dejado al descubierto un presunto fraude hace más de mes y medio contra el movimiento político Mira.



Es por eso que Petro, en su cierre de campaña en la capital vallecaucana, dijo que pidió a la Procuraduría intervenir para evitar nuevos fraudes por los comicios del 27 de mayo para elegir al nuevo presidente de los colombianos.



También cuestionó la gestión del expresidente Álvaro Uribe y al candidato Germán Vargas Lleras por los problemas de infraestructura en la hidroeléctrica Hidroituango, donde un túnel de desvío del río Cauca se obstruyó el pasado 28 de abril, causando el represamiento aguas arriba del proyecto. Hubo una creciente súbita aguas abajo que afectó a familias de Puerto Valdivia. Por ello, las autoridades ordenaron evacuaciones de pobladores de municipios aledaños a la presa.



Este domingo, Petro dijo en Bogotá: "Que la justicia colombiana ha evidenciado fallas en el software que fueron evidentes en el proceso anterior de la consulta y elecciones del Congreso que perjudicaron al partido Mira; el conteo de E-14 y las investigaciones comprobadas por partes del Consejo de Estado”.



Añadió que tras estas investigaciones, el Consejo de Estado ordenó el cambio o la auditoría técnica de este software de la Registraduría. Por tal razón y para dar

cumplimiento al concepto del Consejo Consejo Electoral, la Procuraduría Nacional

solicitó el 3 de abril a la presidenta del Consejo Electoral la implementación de la

visita de las misiones técnicas de observación electoral y propuso se invitara al

IFES (International Foundation for Electoral Systems.Sin embargo, solo hasta el 9

de mayo, la directora del Consejo Electoral , Idayris Yolima Carrillo Pérez, militante

del partido Cambio Radical, envió la tardía invitación con la consabida respuesta

del IFES , fechada el 20 de mayo expresando que no era posible que viniera la

misión técnica a Colombia".



Por otra parte, al referirse a la declaración del presidente Santos en el sentido de

que en Colombia se encontraba una misión técnica de expertos electorales de la

Unión Europea, haciendo auditoría a las elecciones colombianas, el candidato dijo que esto es falso "ya que en su poder está la confirmación de uno de los eurodiputados que afirma que Federica Mongherini, Alta representante

de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad decidió que

no iría una misión técnica electoral a Colombia por varias razones, entre ellas, el

retiro de las FARC de la contienda electoral".



Además, Petro dijo que una veeduría internacional a los comicios no se organiza en cuestión de pocos días por lo que considera que la visita de dos expertos técnicos electorales no puede considerarse como tal.

Una veeduría internacional a los comicios no se organiza en cuestión de pocos días por lo que considera que la visita de dos expertos técnicos electorales no puede considerarse como tal FACEBOOK

TWITTER

​

"Lo que al parecer existe es una delegación de acompañamiento a las elecciones,

compuesta por dos expertos técnicos electorales, pero que no puede llamarse

oficialmente misión de técnicos electorales. Según el eurodiputado, una misión

oficial está presidida por un parlamentario a cargo de 20 o 30 expertos técnicos

electorales que hacen presencia en todo el país durante tres meses antes de las

elecciones, al cabo de los cuales emiten sus conclusiones, a través de una rueda de

prensa , cosa que no es la situación que se presenta aunque así lo haya declarado

la Registraduría Nacional en el día de hoy".



También dijo: "Hacemos énfasis en que la campaña Gustavo Petro Presidente envió desde el 4 de abril una invitación oficial al presidente de la Unión Europea, para exigir la presencia de una misión técnico electoral sin que hubiera recibido una respuesta afirmativa en este sentido".



Dijo que otro de los temas fundamentales es el de los jurados electorales. "En tiempos

pasados, estos eran compuestos por entidades públicas y ahora la Registraduría

Nacional de la Nación ha decidido que 350.000 jurados fueran de entidades

privadas. Sobre este tema el candidato se refirió a una investigación hecha que,

basada en los cruces de las listas y de los afiliados a la seguridad social, demostró

que 4.000 de los jurados de votación en solo Barranquilla no estaban en la lista de

empleados o de la seguridad social y, que además, la mayoría militaban en un

mismo partido; Cambio Radical. Gustavo Petro inquirió sobre quién los puso en la

lista, ¿Será que en la Registraduría existe una mafia que altera las listas de jurados

que provee el licitador privado para este fin?".



Bajo estas evidencias, la campaña Petro Presidente manifestó que no hay

garantías para unas elecciones transparentes que permitan a la ciudadanía le sea

respetado el voto.



CALI