Periodista de Noticias Caracol denunció atraco en carretera del Cauca

17 de enero 2018 , 07:51 a.m.

El corresponsal del canal Caracol, en Cauca, Fredy Calvache, denunció que su familia y él fueron asaltados en carretera, esta semana, cuando en su vehículo habían salido de Guachené, en el norte de este departamento.

"Retornábamos y unos kilómetros más adelante fuimos interceptados por hombres armados que nos apuntaron con pistola. Nos bajaron del vehículo y nos hurtaron los elementos que traíamos (...)".



Indicó que los delincuentes robaron una cámara de televisión, un computador, micrófonos y un equipo para transmisión del Canal Caracol.



"Por fortuna no sufrimos ninguna herida ni nada por el estilo, pero sí la zozobra y el miedo en esos dos minutos que duró el atraco", sostuvo.



Dijo que pudieron avisar lo ocurrido a la Policía, pues la familia logró ocultar teléfonos celulares debajo del tapete del carro. Fue así que llamaron a las autoridades. "(...) a los pocos minutos nos encontraron". Anotó que aunque la Policía hizo lo posible por ubicar a los asaltantes no se logró.



El periodista interpuso la denuncia tramitada ante la Fiscalía.



En abril del año pasado, al comunicador también lo robaron. En ese entonces, reportó a las autoridades el hurto de su vehículo particular, en el sector La Chorrera, de Timbío, en Cauca.



CALI