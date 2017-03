Alertan por aumento de consulta por vértigo

La hipoacusia neurosensorial bilateral (nervio auditivo afectado) es la enfermedad más frecuente detectada por la Clínica Visual y Auditiva de Cali en lo que respecta a afecciones del oído.

En el último semestre del 2016 atendió 2.537 casos, pero lo que más ha llamado la atención del cuerpo médico es que la segunda causa de consulta fueron los vértigos periféricos, se registraron 411 casos.



“Comparado con la literatura internacional, estamos iguales, la segunda causa es el vértigo. Tiene que ver con el estrés, la fatiga, el entorno laboral”, señaló Doris García, directora general dela Clínica Visual & Auditiva.

Doris García, directora general de la Clínica Visual & Auditiv de Calia Foto: Santiago Saldarriaga



El aumento de los vértigos durante los últimos cinco años es motivo de investigación en la Clínica para especificar su causalidad mórbida. Además, se ha detectado que las mujeres fueron quienes más consultaron por esta causa.



En cuanto a los trastornos por visión no hay cambios en el perfil epidemiológico. La primera causa fue la presbicia con 17.643 casos.



Esta Clínica, que atiende 900 consultas diarias entre ayudas diagnósticas y consultas, y que realiza entre 250 y 300 procedimientos quirúrgicos a la semana, cambió de imagen, para ganar en identidad propia y que los usuarios no confundan sus servicios con los procesos de habilitación y rehabilitación del Instituto de Niños Ciegos y Sordos del Valle.



La decisión no fue fácil, la Clínica tiene 33 años y desde hace 20 se planteó este cambio; 10 años después volvió a realizarse un estudio y la gente seguía confusa, pensaba que la Clínica era el Instituto, hasta que en el 2015 se decidió que había que separarlos, proceso que se tomó todo el 2016.



“Nos dimos a la tarea de hacerlo, si queríamos que la gente la viera como una Clínica de servicios, y no como un centro de rehabilitación que es la connotación que daba el Instituto”, señaló la directora general de la Clínica.



Atrás quedó la cara con un ojo que parecía un pirata, ahora el logo muestra un punto central (que es el ojo) y a su alrededor semicírculos que denotan las ondas vibratorias del oído.

Este es el nuevo logo de la Clinica Visual & Auditiva de Cali Foto: Archivo particular



“Pienso que la comunidad va identificarlo fácilmente y va a sentir que es el logo de la Clínica, no del Instituto de rehabilitación y eso le da una identidad muy personal a la Clínica, lo que buscamos”, agregó la directora general de la Clínica.



La razón de ser del Instituto Niños y Sordos del Valle es habilitar y rehabilitar a niños con discapacidad auditiva y visual. El gobierno los apoyaba con auxilios gubernamentales, figura que desapareció en los años 80, en ese momento fue cuando la junta directiva decidió crear la Clínica Visual y Auditiva.



“Pensando que el 80 por ciento de nuestros niños no serían ni ciegos ni sordos, si se hubieran hecho programas de promoción y prevención. Tampoco existía la Ley 100, entonces por qué no crear un centro de los sentidos, ambulatorio y con precios accesibles, que los pacientes sintieran que iban a la Barraquer de Bogotá, o el Bascom Palmer de Miami, que aquí en Cali encontraran esos servicios”, comentó la directora general de la Clínica, cuyos ingresos sostienen al Instituto.

Se pasó del 18,5 por ciento al 1,7 por ciento. Según García, 457 pequeños no son ciegos gracias a las campañas e investigaciones adelantadas en la Clínica.



“Inicialmente hacíamos consulta externa y pocas ayudas diagnósticas, cinco años más tardes nacieron los programas de cirugía ambulatoria de cataratas y terigio. Hoy hacemos todas las cirugías que tengan que ver con la parte visual y otorrinolaringológica, hacemos cirugías de cuarto nivel como trasplantes de córnea e implante coclear, contamos con la mejor tecnología. Estamos a la vanguardia de los grandes centros de oftalmología y otorrino”, agregó García.