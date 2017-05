‘Era una mujer de retos y nada le quedó grande’

“Mi niña linda, nada ni nadie te podrá arrancar de mi corazón. Te amé, te amo y te amaré hasta la eternidad. Me diste muchísimas satisfacciones en tu corta vida, me he sentido orgullosa de tus logros, de tu don de gente, de tu entrega incondicional a la familia, a tu trabajo y a todo lo que te proponías hacer”. Con estas palabras en Facebook, Ana Delia Vergara despidió a su hija, Lina María Bolaños, la médica colombiana que fue asesinada en su apartamento junto a su pareja, Richard Field, en Boston (Estados Unidos).

Según informó el diario Boston Globe, el presunto asesino fue identificado como Bampumim Teixeira, nacido en Guinea y llegado a EE. UU. a los 20 años. Todavía no se conocen los motivos del crimen ni la relación que tendría el asesino con las víctimas.

En una clínica acusan al sospechoso de asesinar a médica colombiana y a su pareja Bampumim Teixeira fue encontrado en el escena del crimen de Lina María Bolaños y Richard Field.

“Algunos funcionarios involucrados en el caso aseguraron que, antes de morir, Field envió un último mensaje pidiendo ayuda. Pero cuando la policía llegó fue demasiado tarde, pues su cuerpo y el de su esposa se encontraban atados de manos y degollados, con un mensaje en la pared en el que Teixeira se habría atribuido el ataque”, aseguró el medio estadounidense.



Lina, de 38 años, estudió su bachillerato en el colegio San José de Ávila, de Palmira, donde es recordada por sus buenas calificaciones y su sonrisa.



“No era egoísta, siempre compartía con sus amigas y organizaba piyamadas a las que todas iban”, rememoró Enith Velasco, su exprofesora de matemáticas.



Era la hija de empresarios paneleros dueños de trapiches y cultivos de caña y, por esto, cada lunes llegaba con anécdotas diferentes de su vida en el campo, pues amaba acompañar a su papá, Henry Bolaños, a la finca.

“Se graduó de bachiller en 1994. Ella y sus amigas siempre fueron un grupo destacado. Uno como docente las ama como a unas hijas y cuando me enteré de su muerte no paraba de llorar. Solo espero que se haga justicia”, dijo la profesora Velasco.



Una de sus compañeras de colegio, Ana Isabel Campo, aseguró que Lina era muy alegre y extrovertida: “Sus ocurrencias nos causaban mucha gracia. Nunca falló en ninguna clase y eso la llevó a graduarse a los 15 años”.



El San José de Ávila, mediante un comunicado, envió sus condolencias a la familia de la Lina María.



“Ofrecemos un sentido pésame por la partida de Lina, quien pedimos al padre celestial le conceda un puesto especial allá en el cielo y sea Él en unión de la santísima Virgen María que conforten a su familia y a toda la comunidad, quienes hoy, con inmenso dolor, lloramos su partida”, dice el texto de la institución educativa.

Fue admitida en la Universidad Libre, de Cali, para estudiar medicina. Allí volvió a destacarse por sus buenas calificaciones y por el amor que mostraba hacia su profesión. Los niños eran quienes más le gustaban.



“Cuando algún pequeño estaba enfermo o necesitaba ser inyectado, Lina le cantaba para que dejara de llorar, siempre les sacaba una sonrisa y hacía más amenas las jornadas”, contó uno de sus docentes.



Ese amor por los niños fue el que la llevó, en el año 2001, a postularse a una beca en la Universidad de Harvard, en Boston, para especializarse como anestesióloga pediatra.

“Era una mujer de retos y nada le quedó grande. Fue muy satisfactorio para toda la familia cada logro y cada meta que ella alcanzó”, narró Andrea Ustman, su prima.

En Harvard conoció a Richard Field, de 49 años, un médico anestesiólogo inglés y quien la conquistó.



“Lina nos lo había presentado en diciembre del 2015, era una buena persona y planeaban casarse a finales de este año. Siempre nos visitaban cada diciembre, pero este año no vendrían, pues estaban planeando tener un bebé”, agregó Andrea.



El doctor Sunil Eappen, director médico y jefe de anestesia en el Massachusetts Eye and Ear, emitió un comunicado en la página web del hospital lamentando la muerte de su colega colombiana.



“A Lina la vi madurar. Era una joven muy inteligente y con una experiencia fabulosa”, aseveró el doctor Eappen.



La mamá y el papá de Lina viajarán a Boston, desde España y el Valle del Cauca, respectivamente, para sepultar a su hija. “Ella fue un ángel, y los ángeles son pasajeros en la Tierra. La amamos mucho”, dijo su prima Andrea.



MARIO BAOS

Corresponsal de EL TIEMPO

Cali