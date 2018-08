'Pelada de cola' a lo Mockus remató minga social e indígena en Cali

El desfile de comunidades indígenas procedentes del Cauca, Valle y Nariño fue acompañado por maestros, empleados, desempleados, comerciantes informales, sindicalistas y ciudadanos para clamar contra el asesinato de líderes sociales.

La noche del lunes y la mañana del martes, previas a la marcha, estuvieron agitadas con la muerte del comandante de Policía de Padilla (Cauca) y las heridas a tres uniformados más por la explosión de una moto bomba; también un atentado similar en Santander de Quilichao; y la muerte de un disidente en una operación en Suárez.



Pero la movilización pasado la 1:30 de la tarde del martes fue tranquila por las calles de Cali. La situación conllevó a desvíos del sistema de transporte MIO, en especial de las rutas T31, E21 y E37.



Desde el norte del Cauca llegaron unos 20 chivas, ocupadas por indígenas, en su minga 'Marcha por la vida', para una congregación en el Parque Panamericano, conocido como de 'Las Banderas', en el sur de la capital del Valle.

Marcha en Cali de opositores a nuevo Gobierno en Colombia. Foto: Juan Bautista Díaz / EL TIEMPO

Allí se encontraron con comuneros, integrantes del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, comerciantes informales, empleados, desempleados y ciudadanos que se unieron a los pedidos de respeto a la vida y mayor equidad en Colombia.



Los caminantes portaban mensajes como 'Ser líder no es delito', 'Por el respeto a la vida', 'Existimos porque resistimos', 'Duque, usted no es mi Presidente', 'Más vale morir de pie que vivir arrodillado´, o "Que nuestros territorios los invadan cóndores, guacayamos, tucanes...no el vuelo atroz de Águilas negras'.



La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin) convocó a los pueblos indígenas, comunidades afro y campesinas, sectores sociales y populares a reunirse solidariamente y marchar unidos.



"La movilización social es un derecho, quienes hemos defendido la vida, el territorio y la Paz no renunciamos al caminar", apuntó Feliciano Valencia, dirigente de la Acin y nuevo senador de la República.



La minga fue convocada porque "las comunidades indígenas, campesinas, afros y sectores sociales en Colombia pasan por un momento difícil y critico por persecuciones, asesinatos y estigmatizaciones".



A la marcha se unieron colectivos de víctimas que reclaman respeto a la vida y la libertad ante el acoso de bandas y grupos armados.La reunión solidaria se realizará debido a la preocupación de las poblaciones por la llegada de personas extrañas a sus territorios, ya que de manera permanente sufren de amenazas, asesinatos selectivos, desplazamiento forzado por actores armados, entre otros conflictos que afectan su calidad de vida.



Un grupo de jóvenes decidió sumarse a la protesta que hizo el senador Antanas Mockus, quien el pasado 20 de julio se bajó los pantalones en el Congreso porque no se hacía silencio ni se escuchaba a quienes tomaban la palabra en ese recinto.



El acto fue cuando se presentaba la posesión de Iván Duque. "Iván Duque no nos representa", dijeron los manifestantes que 'pelaron nalga' frente al Centro Administrativo Municipal (Cam), en el centro de Cali. Argumentaron que será la continuidad de los últimos dos gobiernos porque se favorecerá a sectores gremiales y financieros.



En la marcha se elevaron llamados a la Defensoría del Pueblo y a Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la OEA y demás organismos nacionales e internacionales defensores de derechos humanos, para que se pronuncien sobre los crímenes y amenazas contra comuneros, indígenas, maestros y trabajadores.