Paula Moreno y 'El poder de lo invisible'

Hoy, al medio día, la exministra de Cultura, Paula Moreno, presentará su libro 'El poder de lo invisible', memorias de solidaridad, humanidad y resistencia. Lo hará en el Coliseo El Pueblo, en la ciudadela del Petronio, en medio del Festival que tanto le gusta y que tanto defiende.

Escribir las 195 páginas le tomó 10 años, la idea partió de su diario personal. Contó las dificultades y las frustraciones durante su paso por el gobierno y lo duro que fue escuchar comentarios adversos por la designación de una persona de la comunidad étnica en un ministerio.



¿Qué es 'El poder de lo invisible'?

Una narración donde busco, a través de mi historia personal y profesional, generar un ejercicio de reflexión sobre lo que significa ejercer el poder desde la diversidad en este país. Es una memoria, es mi vida, pero reflexionando sobre lo que significa la diversidad acá, nos falta entender que este es una país de gente diversa.



¿Por qué espero al Petronio para el lanzamiento de su libro en Cali?

Cali ha sido mi casa siempre, crecí en Santander de Quilichao, pero todos los domingos la pasaba en Cali. El Petronio es mi casa, adoro el Festival, necesito venir al Petronio, es como ritual, si he faltado una vez es mucho. El Petronio es la mejor manifestación del poder de lo invisible; los artistas son líderes comunitarios, es el protagonismo de los líderes de las regiones, de los gestores culturales, es una celebración del muro de contención que ellos constituyen en esta región; es un privilegio para quienes los vemos y ovacionamos con una música que no suena en la radio. Es el Festival más grande del país y, no dudo en decirlo; convoca a un país, este Festival es un milagro, es esperanza, y nos muestra eso, qué pasa cuando uno lo visibiliza, porque en el resto del año son invisibles para el país; mire lo que pasa cuando eso ocurre, ya tenemos una comunidad internacional y nacional esperando que el Festival llegue, reconoce que tiene un Pacífico y una comunidad negra.



¿Cómo puede evolucionar el Petronio?

Siempre se puede mejorar, más cuando es una apuesta masiva. Todo lo de la gastronomía, la moda, el proceso de curaduría me parece fantástico; es un esfuerzo enorme y felicito a quienes lo cuidan. Creo que hay posibilidades de innovar, si bien el Festival es de tradición, no implica que no se suba la innovación; implica que se suba una agenda de incidencia mucho más fuerte para que los grupos que se presentan tengan mejores condiciones de vida y tengamos escuelas en los territorios, porque de eso se nutre el Festival; necesitamos fortalecer la ruta de la chirimía, la ruta de la marimba; toda esa política nos falta, para darle más potencial al Festival, apoyar a los artistas para que tengamos una oferta más variada; invitar más programadores, pero primero hay que cualificar la oferta. Tenemos que pensar en cómo hacer para que estos grupos se vayan del Festival con una agenda de programación y generen ingresos a partir de eso. Me fascinaría tener una agenda más fuerte con diáspora africana, cuando se entiende que esa diáspora es un tercio de la población global y se tiene un Festival de ancestralidad africana, pues a potencializarlo para que sea una celebración mucho más global, es un sueño pero hay que irlo construyendo.

La exministra de Cultura, Paula Moreno, presentará hoy su libro en Cali. Foto: Archivo ET



¿Hace cuánto empezó a escribir el libro?

Hace 10 años y apenas se publica. Partí de un diario, pero luego pensé en el lector. Es difícil escribir para un lector, tuve que aprender técnicas de escritura, pensar en un contenido con un propósito. Espero que sea un espejo, que al final el lector se encuentre así mismo, a través de esta narración, que se cuestione a través del escrito; que el libro sea un espejo, que los reflejos, más allá de Paula Moreno, sean una experiencia.



¿Qué tan complejo es ejercer el poder desde la diversidad?

Se están abriendo espacios, después de 10 años hay avances; tenemos más ministros afro; pero nos falta entender que para construir este país, para hablar de un nosotros, si uno quiere generar una influencia sobre una comunidad diversa, se necesita de esa diversidad y en diferentes espacios.



¿Momentos agradables y otros para olvidar, imagino?

La vida es una mezcla de sufrimientos, de logros, el paisaje de la vida cambia. Narro muchos momentos de temor, de frustración, de duelo, momentos en los que no sabía qué hacer. Es humanizar a la persona, mostrarla con toda la nitidez. No sabía cómo vestirme, qué hacer.



¿Una vez en el poder que fue lo más frustrante?

Sentirme fuera de lugar, como que ese no era mi espacio, por eso escribí el libro; espero que las mujeres, los jóvenes, los niños y la comunidad étnica no nos sentimos fuera del lugar, porque no hay espacio que no sea nuestro. Nosotros estamos convencidos de que tenemos que aportar y de que el país necesita de ese aporte.



¿Al final de su Ministerio quedó superado?

Sí, cuando llegué al Ministerio tenía apenas 28 años, era asumir una responsabilidad muy grande, pero esa frescura ayudó. Ya, al final, me sentí más dueña de la situación además, tenía un megaequipo.



¿Se sentía extraña en el poder o la hicieron sentir así?

¡Qué puede una mujer de color saber de la cultura del país! Hay artículos, declaraciones sobre esos comentarios, la gente me lo hizo sentir en muchos espacios. Uno tiene que aprender a no distraerse frente a lo que se tiene qué hacer y no darle importancia, frente a ese tipo de agresiones hay que hablar con resultados y argumentaciones, eso lo va uno aprendiendo.



Acaban de nombrar a una mujer étnica en el ministerio de Cultura. ¿Cómo analiza ese nombramiento?

Carmen Vásquez me acompañó al lanzamiento del libro en Bogotá. Es importante que las comunidades étnicas sigamos teniendo representatividad permanente en este país, que también tengamos a nuestros indígenas en el futuro, que esto se siga normalizando, que un nombramiento no sea excepcional. Espero que a Carmen le vaya muy bien, tiene un reto grande e interesante.