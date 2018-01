Patios del tránsito de Cali colapsan con 24.718 vehículos abandonados

Caminar por los patios oficiales de tránsito de Cali es como cruzar un cementerio de latas que cuentan las historias de miles de motores que no volvieron a encenderse.

Y es que según el Centro de Diagnóstico Automotor del Valle (CDAV), entidad que administra estos establecimientos, hay 24.718 vehículos que están a la espera de ser reclamados por sus dueños y que actualmente ocupan el 98 por ciento del espacio de los patios.

La mayoría de motocicletas abandonadas está ahí por el costo elevado de la infracción. Foto: Santiago Saldarriaga / El Tiempo

Según la Secretaría de Movilidad, solamente en 2017 se impusieron 353.852 multas a vehículos, la mayoría por conducir en pico y placa, a su vez que los motociclistas fueron sancionados 153.436 veces, de ellas 39.047 por no acatar las normas y 27.880 por no tener la revisión técnico-mecánica.



Para Carlos Alberto Santacoloma Hoyos, gerente del Cdav, es urgente que los propietarios los reclamen.



“Cuando los vehículos ingresan a patios son inventariados, se les toman fotografías y se deja registro de cómo llegaron. Pero de cada 10 vehículos inmovilizados uno no es retirado y cuando pasan un año así son sujetos de la aplicación de la Ley 1730 de 2014, es decir, la Ley de descongestión de Patios, donde se avalúa si los remata o los desintegran", dice el funcionario.

Guillermo Solarte es el administrador del patio de 'La 33' en Cali. Diariamente hace más de 100 inventarios. Foto: Santiago Saldarriaga / El Tiempo

Las motocicletas son mayoría en la saturación de los patios. Se estima que en Cali circulan más de 400.000 de estos vehículos, pero solo 217.527 están en el Registro Único Nacional de Tránsito, RUNT, el resto son de otros municipios.



En los operativos de la Secretaría de Movilidad, son inmovilizadas cerca de 120 diarias por no cumplir con las normas.



Para Carlos Felipe Dorado, de la comunidad motera, hay una persecución. “En una moto casi todo da inmovilización: no tener una luz, no tener las letras del casco, no portar chaleco. Son muy severos con los usuarios de dos ruedas”.



Opinión que fue refutada por Camilo Mosquera, un ciudadano que apoya los controles al afirmar que: “Un vehículo sin papeles o sin estar mecánicamente al día son armas en la vía. Los controles se necesitan"

Solo en los patios de la calle 32 con carrera 7, hay más de 8.000 motos. Algunas con más de 10 años de abandono

“Nos tocó dividir el lote en cinco secciones donde los vehículos recientes quedan cerca, pero ha pasado el tiempo y nos estamos quedando sin espacio”, dice Guillermo Solarte, administrador del patio.



Víctor Hugo Vallejo, abogado especialista en temas de tránsito, instó a que se tengan los papeles al día, en especial los traspasos. “Solo el propietario registrado del vehículo puede sacarlo. Cuando se hace el mal llamado 'traspaso abierto', vienen los dolores de cabeza”.

Las motocicletas son mayoría en los patios oficiales de tránsito de Cali Foto: Santiago Saldarriaga / El Tiempo

Un día de patios, en el 2018, cuesta 13.000 pesos para motos, 26.000 para carros de menos de dos toneladas, 65.000 para buses y 78.000 para tractocamiones.



Cuando se aplica la ‘Ley de Patios’ se puede hacer un remate en subasta pública o chatarrizarlo. El dinero servirá para pagar la deuda con el municipio.

Desde el aire se puede ver la cantidad de motocicletas Foto: Santiago Saldarriaga / El Tiempo

En el primer semestre del 2017 la Secretaría de Movilidad destruyó 3.793 automotores. 2.777 eran motocicletas.



“Quien quiera reclamar un vehículo puede comunicarse a la línea 4459000 y averiguar su caso, pues hay unos que ameritan descuentos y así eviten estar involucrados en procesos legales donde no pierdan sus activos”, concluyó Santacoloma.





