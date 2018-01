Paseo de olla en Pance, del primero de enero, fue opacado por lluvias

Tradicionalmente, siendo cerca de las 9:00 de la mañana de cada primero de enero, los caleños comienzan a salir de sus casa buscando un 'chapuzón' en el río Pance que los ayude con el 'desenguayabe', tras las fiestas de fin de año. Pero para el inicio de este 2018 la tradición tuvo un inconveniente.

Las fuertes precipitaciones caídas sobre la ciudad desde la madrugada han hecho que más de una familia cambie de plan o simplemente opte por quedarse en la casa.



Según Juan Carlos Montenegro, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda San Francisco en Pance, la afluencia de público ha mermado hasta tal punto de reportar pérdidas económicas.



"La situación está crítica, ha llovido mucho y el clima está muy frío. El paseo de olla, al parecer, no se va a realizar y los turistas se han abstenido de venir. Tradicionalmente a esta hora (10:00 de la mañana), no nos damos abasto y estoy buscando gente para que me ayude, pero hoy estoy solo viendo el río", cuenta.



Según el líder las pérdidas son millonarias, pues para esta época los comerciantes se abastecen para atender el público. Algunos alimentos perecederos se dañan si no son consumidos rápido.



"Algunos clientes que son fijos nos han llamado a preguntar que si aún llueve y como el día no se ha puesto bonito pues no vienen. Está bien que caiga agüita pero no tanto (...) tocará esperar al puente festivo del 8 de enero a que nos haga solecito", dice.

Algunas personas se han arriesgado a visitar el afluente a pesar de las lluvias. Foto: Juan Pablo Rueda / El Tiempo

Claudia Patricia Ramírez, vecina del barrio Meléndez, indicó que el 'paseo de olla' es imperdible en su familia, pero que esta vez no se va a poder realizar.



"Nos da miedo que el río esté muy crecido, pues uno nunca sabe qué palos traiga de la montaña. Mejor nos quedamos en la casa y si hace buen día sacamos la olla al antejardín y hasta compartimos con los vecinos", cuenta.



Entre tanto Metrocali informó que se tiene activado un plan para abastecer las necesidades de los caleños en cuestión de movilidad hacia los sectores de La Vorágine y Valle del Lili, pero los requerimientos han sido pocos.



"Dispusimos un plan, que extraoficialmente le llamamos el 'desenguayabe', con el que disponemos más buses para atender la demanda. Se trata de buses que salen a apoyar las rutas A14B que va desde la estación Universidades hasta la Vorágine y A17C que va hasta Comfenalco Valle del Lili, pero hoy no han reportado mayor flujo de personas", informó uno de los funcionarios.

Las calles vacías y las rutas dispuestas a atender la demanda son parte del panorama de este primero de enero de 2018 en Cali Foto: Juan Pablo Rueda / El Tiempo

Ese plan inició desde el 16 de diciembre y se espera que continúe hasta el seis de enero.



Camila Cárdenas, estudiante de literatura, indicó que le gustaba que no hubiera paseo de olla pues, según ella, los caleños no se saben comportar con el río.



"El dos de enero es típico encontrar dentro del río basuras, vasos desechables, vidrios y hasta ropa. Me parece bien que el río vuelva a recuperar su caudal sin que el ser humano le siga haciendo daño", dijo.

Los paseos en el Rio Pance lo disfrutan grandes y chicos. Foto: Juan Pablo Rueda / El Tiempo

Por su parte la Cvc indicó que las precipitaciones más fuertes ocurrieron sobre las cabeceras de los ríos Dagua, con 35 milímetros, Meléndez, con 24 milímetros y Yumbo con 23 milímetros.



Según el pronóstico del tiempo, en la región Andina y Pacífica, prevalecerá el cielo cubierto con lluvias ligeras moderadas e intermitentes durante todo el día y la noche del primero de enero. La temperatura máxima en Cali será de 28 grados.



“Se han presentado unos sistemas de baja presión en el Pacífico lo que ha generado mucha nubosidad y bastantes precipitaciones. Se activó a finales de la semana pasada y generó lluvias el 24 y 25 de diciembre. Este sistema se debilitó pero se activó otro, frente a Buenaventura, y es el que ha generado las lluvias en las últimas horas”, explicó Harold González, funcionario de la red de Hidroclimatología de la CVC.

Reporte de lluvias para este primero de enero entregado por personal especializado de la CVC Foto: Cortesía CVC

Entre tanto la Secretaría de Gestión de Riesgo precisó que se monitorean los caudales de los ríos con el sistema de alertas tempranas para evitar inconvenientes o hechos que se puedan lamentar.



Mientras tanto la comunidad, pero sobre todo los comerciantes, siguen a la espera que haga un buen día para poder disfrutar del tradicional sancocho de gallina en leña al lado del afluente más querido por los caleños.





CALI