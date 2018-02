Parques de Cali tendrán mejoras de diseño

01 de febrero 2018 , 07:25 a.m.

El Dagma se encargará de ejecutar los diseños elaborados por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal (Dapm), con los que se pretende mejorar 39 parques de la ciudad, entre los cuales hay tres separadores y dos zonas verdes.

“Tenemos una instrucción y es que, a partir de esta semana, comenzamos la elaboración del proceso precontractual, esto llevaría cerca de 2 o 3 meses, como máximo. La idea es que, a partir de ese proceso, se estructure toda la ejecución que vamos a realizar sobre los parques”, explicó Miguel Ángel Achury, líder del Grupo de Ecourbanismo del Dagma.



Serán priorizadas las intervenciones en 18 comunas y la inversión alcanza los $9.795 millones, recursos del Situado Fiscal Territorial, del programa TÍOS (Territorios de Inclusión y Oportunidades) y de la Secretaría del Deporte.



Entre los parques que tendrán mejoras están los de los barrios Ciudad Jardín, Morichal (etapa I), Alfonso López II, Ricardo Balcazar, La Flora, Ciudad 2000, El Bosque, Veracruz, entre otros, que también serán priorizados para financiarse con Situado Fiscal Territorial.

En el barrio La Flora, en la Comuna 2, también harán mejoras. Foto: Cortesía Planeación Municipal

El director del Dapm, Jorge Iván Zapata, manifestó que entre los objetivos en los parques está “generar inclusión y accesibilidad universal”, y agregó que “se hará adecuación de andenes, senderos peatonales, zonas de estancia donde sea posible (plazas y plazoletas), mobiliario urbano (bancas, cestas de basura, entre otros) y juegos deportivos en algunos parques”.



Para lograr los $9.795 millones de inversión, del Situado Fiscal Territorial se designarán $5.322 millones; del programa TÍOS, $3.115 millones y de la Secretaría del Deporte de Cali, $1.358 millones.



Las áreas a intervenir suman los 136.151 metros cuadrados. Los diseños se elaboraron con las comunidades, a través del Taller de Espacio Público y la cartografía social, teniendo en cuenta sus necesidades y no sólo los criterios de la Alcaldía.



Durante las visitas técnicas para los diseños de los parques se identificaron problemáticas de abandono. Se hizo un llamado a la comunidad para que se apropien de los espacios.



“Lo principal es el estado de abandono, no solo el estado físico del parque. Las comunidades no se apropian de estos espacios que son para ellos. Se trabajará de la mano con la estrategia ‘Cali Bonita’ de la Alcaldía, para que la gente se apropie. Las intervenciones son solo un aporte del Estado a la comunidad y son ellos los encargados de mantenerlos”, subrayó Miguel Ángel Achury, líder del Grupo de Ecourbanismo del Dagma.



Rocío Gómez, habitante del barrio La Flora, dijo que “a veces, por muy bonito que esté el parque, da miedo ir porque son muy solos. La Alcaldía debe crear una estrategia completa con actividades”.



