Ampliaron plazo para ganarse el 15 % del descuento predial

01 de abril 2017 , 10:30 a.m.

Los caleños tendrán un mes más para ganarse, por pronto pago, el 15 por ciento de descuento en el impuesto predial.

.El plazo inicial vencía este fin de marzo, pero Hacienda Municipal expidió en las últimas horas la resolución que los extendió hasta el 28 de abril.

Los contribuyentes se habían quejado porque las facturas aún no han llegado a muchas viviendas.



“Así, el contribuyente podrá cumplir con el sagrado deber de pagar el tributo”, dijo la directora de Hacienda, Patricia Hernández.



Este descuento aplica solo para quienes se encuentren al día con el pago de este impuesto.



Los contribuyentes que aún no han recibido la factura, o no han podido descargarla del portal www.cali.gov.co, pueden acercarse a los puntos de atención al Contribuyente.



Los atenderán en Cañaveralejo (antiguo Blockbuster) y en el CAM, así como en los CALI 2, 4, 5, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 y 20.



Después del 17 de abril habilitarán los CALI 8, 9 y 14.



También se habilitaron 14 entidades bancarias para el recaudo.



Otros puntos de recaudo son todos los centros de atención de las Empresas Municipales de Cali (Emcali).



En esta ciudad se han contabilizado 600.000 propietarios de predios. Si se acogen al pago trimestral el descuento será del 2,0 por ciento.



Para este año el municipio de Cali proyectó un presupuesto de 2,8 billones de pesos y el 15,9 por ciento de esos ingresos provendrán del impuesto predial.



Por concepto del predial se espera recaudar 565.074 millones de pesos, un 5,0 por ciento más que lo proyectado en el 2016.