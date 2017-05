Se inicia paro cívico en Buenaventura

16 de mayo 2017 , 08:24 a.m.

16 de mayo 2017 , 08:24 a.m.

Comercio, transporte, educación y actividades pesqueras están suspendidas desde la madrugada en el puerto de Buenventura como consecuencia de un paro cívico que diferentes organizaciones promueven.



Pese al llamado de la Alcaldía a respetar el derecho a la movilidad, en algunos sectores se ha presentado el bloqueo de vías en diversos sectores. Las calles lucen solitarias y todo el transporte público está paralizado.

Miembros del comité del paro cívico señalan que el paro tiene como lema 'vivir con dignidad y en paz en el territorio".



Son 89 organizaciones cívicas, gremiales y comunitarias, de transporte, taxis, los llamados 'motorratones', del sector salud y pesquero, que promueven la movilización de carácter indefinido y que se anuncia pacífica.



En un comunicado, indicaron que el propósito no es afectar a la comunidad, "teniendo en cuenta que el paro no es contra sus habitantes; es para el beneficio colectivo de Buenaventura".



Los manifestantes reclaman atención del Gobierno Nacional y señalan incumplimiento en diversos compromisos.



Una decena de funcionarios de alto nivel del Gobierno Nacional que estuvo desde días antes en Buenaventura señalando los compromisos e inversiones no pudo evitar el paro cívico.



Los manifestantes anotan que "se va a garantizar el tránsito de los miembros de la Fuerza Pública en sus vehículos oficiales para que puedan realizar sus funciones de vigilancia, control y prevención del delito, al igual que los actos urgentes en coordinación con los fiscales y jueces de control de garantías".



Por Buenaventura, municipio de 350.000 habitantes, se mueve un 50 por ciento del comercio exterior y la inquietud se relaciona con los 2.600 vehículos de carga pesada.



La Cámara de Comercio advierte de las pérdidas para el comercio exterior y la competitividad del Puerto por repetidos cierres en la vía que de Buenaventura comunica con el interior del país.



Salud, educación, irregular servicio de agua potable, alto desempleo, presencia de bandas criminales que se disputan el microtráfico y rutas del negocio de la coca al exterior y el manejo irregular de los recursos públicos, hacen parte de los males de Buenaventura.



CALI