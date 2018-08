Para huir de Policía, hombre con granada mantuvo a taxista como rehén

Los incidentes se originaron cuando las autoridades realizaban un retén en el oriente de la capital del Valle y se inició un altercado con motociclista.

Según el reporte oficial, hacia las 3:00 de la madrugada del miércoles la Policía realizaba controles en la avenida Ciudad de Cali.



Una patrulla requirió a una pareja que se desplazaba en una motocicleta, cuyo conductor se habría mostrado reacio al procedimiento y, de un momento a otro, sacó una granada. La parrillera quedó en el sitio y hasta ahora no se conocen sus datos de identidad ni paradero.



Mientras que con el explosivo en la mano, el hombre intentó eludir el cerco policial y al ver un taxi cerca, intimidó al conductor y le dijo que arrancara. Así lo hizo que siguiera la ruta por la avenida Simón Bolívar hacia la carretera Panamericana.



En el trayecto le dijo al taxista que tomará el camino hacia Puerto Tejada, en el norte del Cauca, límites con el sur del Valle del Cauca.



El taxista contó que venía de dejar un servicio en el barrio El Vallado y llegó al u tno donde presentaba el incidente. El hombre que discutía con los policía aprovechó que paró y se metió al carro.



La Policía los seguía en esa fuga y el conductor del taxi sentía que podía perder la vida porque ese 'pasajero' decía que no se dejaría capturar. Le pedía perdón porque no tenía nada que ver pero que estaba dispuesto a todo.

A los policías les gritaba que si se acercaban iban a estallar con él. Me decía que lo disculpara, pero que él no iba a ir a pagar 'cana'. Que moriríamos todo FACEBOOK

TWITTER

"A los policías les gritaba que si se acercaban iban a estallar con él. Me decía que lo disculpara, pero que él no iba a ir a pagar 'cana'. Que así fuera moriríamos todos".



Al llegar a Puerto Tejada, cuando ya la patrulla policial había dejado la persecución, el hombre se bajó y se fue a pie.



La Policía informó que sigue un seguimiento en procura de identificar y localizar al hombre.