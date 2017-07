Pance, entre los más morosos por el predial

En el corregimiento Pance, al sur de Cali, el Departamento Administrativo de Hacienda de la ciudad tiene registros de que allí, 2.774 propiedades tienen deudas por el impuesto predial.

La cartera morosa de esta zona rural ha sido una de las más elevadas con la de los 2.081 predios registrados en el corregimiento El Hormiguero y los 7.888 predios del también corregimiento La Buitrera. Toda la cartera de estos tres corregimientos empezó este año con un monto de casi 24.000 millones de pesos. Solo Pance superaba, en ese entonces, los 6.422 millones de pesos por deudas de los contribuyentes de esta localidad en el pago del predial.



La cartera total de la zona rural de Cali, es decir, la de todos los 15 corregimientos de la capital vallecaucana, mucho antes de que el 6 de marzo pasado se empezara a aplicar la primera etapa del ‘papayazo’ era de 42.608 millones de pesos y en mayo, una vez culminado ese lapso de los descuentos para los morosos, el Departamento de Hacienda caleño tenía reportes de un recaudo hasta ese mes de unos 48.500 millones de pesos, pero en toda la ciudad.

Es por eso que el municipio sigue buscando salidas para que la población se ponga al día con los pagos del predial, en especial, aquellos predios en los corregimientos.



La tarea no es sencilla. Sin embargo, en la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (Cvc) informaron que surgió una idea planteada al municipio para que en la zona rural y, por ejemplo, en Pance, se evalúe hacer una exención del pago del predial en aquellas fincas que tienen áreas de bosques y que pueden contribuir en el cuidado del ambiente, sobre todo, del río del mismo nombre y el único turístico y balnerario que le queda a Cali.



Allí, en Pance, según la Cvc, hay 600 predios que usan sus aguas para acueductos, piscinas, lagos, riego de prados y como elemento de decoración, de los cuales, más de 400 sí tienen al día sus documentos de concesión o el permiso para hacerlo.

De acuerdo con fuentes de la corporación, autoridad ambiental en el departamento, se espera que la Administración pueda hacer un análisis sobre si es viable o no una exención como incentivo a quienes demuestren preservar la naturaleza, y las aguas y las riberas del río Pance.



Esta propuesta tendría que llegar al Concejo de Cali. Sin embargo, en Hacienda informaron que hasta ahora no se conoce que se se pretenda un estudio de esta iniciativa para ponerla en consideración del Concejo como un proyecto de Acuerdo que facultaría a la Alcaldía.



Por ahora, en el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma), de la Alcaldía caleña, manifestaron que el proyecto que está avanzando en una primera fase dentro un plan integral de recurso hídrico que fue ordenado por la Nación sobre ríos de los entes territoriales (Cali tiene siete) es un diagnóstico sobre el río Pance para definir qué acciones tomar, no solo en materia de conservación, sino para saber si se otorgan más concesiones o permisos para sacar agua de su cauce.



Este estudio, de acuerdo con el Dagma, se estaría finalizando en noviembre próximo.

En el momento, hay nueve solicitudes de particulares para lograr concesiones que están frenadas. Algunas son para acueductos, riego y una para un lago.

El río es uno de los menos contaminados entre los siete que tiene Cali. Foto: Santiago Saldarriaga / EL TIEMPO

10.800 árboles

Así mismo, en la Cvc indicaron que uno de los trabajos que sí se está aplicando en Pance por parte de esta entidad para proteger la subcuenca es el programa ‘Acuerdos recíprocos’. Se trata de una apuesta de la Cvc para brindar asesorías a los dueños de fincas dedicados a la agricultura (siembra de café y cítricos) y a la ganadería para orientarlos y asesorarlos sobre dónde deben realizar sus actividades sin detrimento al ambiente con sistemas agroforestales. En este trabajo también se ha logrado que predios en Pance siembren 10.800 árboles desde noviembre del 2016. La siembra de árboles se inició con cuatro predios que abarcan 249 hectáreas, lo que equivale a un número superior a 200 canchas de fútbol.



A su vez, la Cvc señaló que se pretende un trabajo pedagógico con los usuarios de la parte baja del río Pance, es decir, con habitantes de la comuna 22, también sobre proteger la subcuenca.



También se trabaja con tres acueductos que tienen permisos para usar el agua y alumnos de colegios en educación ambiental para que también ayuden a proteger el Pance. Escolares de décimo y once se vinculan prestando su año de servicio social en este trabajo.



El líder y educador Wálter Vega dijo que estas propuestas son bienvenidas, pero teniendo en cuenta que el Estado debe fortalecer los controles a los permisos para edificar más construcciones en Pance y así evitar que el río pueda seguir siendo afectado.



