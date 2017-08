En Palmira se vive, la Feria de la Agricultura

Palmira celebrar su feria número 42, y para esta ocasión tiene una programación llena de actividades que pretenden involucrar personas de todas las edades y variedad de gustos. Habrá feria agrícola, danza, comida, artesanías, espacios para los mas pequeños, reinado, conciertos con grandes artistas, campeonato nacional de billar y mucho mas.

Con unos 400.000 habitantes y con Cali, Yumbo, Candelaria, Pradera, El Cerrito y Vijes. En la zona rural de su parte alta, con parte de su territorio en la cordillera Central, limita con el departamento del Tolima.



En su vocación agrícola destacan centros de estudio e investigación de primer nivel, como contar con una sede de la Universidad Nacional y el Centro de Internacional de Agricultura Tropical (Ciat) y también una sede de la Universidad del Valle, entre otros.



El turismo es otra de sus fortalezas por sus centros recreativos y el atractivo de su zona rural en la parte alta, lo mismo que una dinámica actividad comercial.



Como abrebocas de su Feria se realiza una media maratón, con más de 20.000 participantes, entre ellos muchos competidores de la elite internacional.



Como parte de la programación de la Feria hay actividades de un día y otras que duran todo el fin de semana.



Exposiciones Agrícolas

Muestra de cultivos hidropónicos, maquinaria agroindustrial, tecnologías e innovación, lombricompuesto, jardines y muchos más.

Hora: a partir de las 9:00 a.m.

Lugar: Coliseo de ferias Álvaro Domínguez Vallecilla



Exposiciones Pecuarias

Granja interactiva y muestras del sector agropecuario, peces, muestra y juzgamiento de aves domésticas, exhibición del caballo más grande y el más pequeño del mundo

Hora: a partir de las 9:00 a.m.

Lugar: Coliseo de ferias Álvaro Domínguez Vallecilla



Exposiciones 42 Feria Nacional de la Agricultura

Muestras empresariales, artesanales, servicios, mecato, vehículos y tractores

Hora: a partir de las 9:00 a.m.

Lugar: Coliseo de ferias Álvaro Domínguez Vallecilla



Cursos prácticos

Manejo integrado de plagas y enfermedades de cultivos agrícolas, tratamiento de suelos, operación de cosecha.

Hora: 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

Lugar: Pabellón Especies Menores, Coliseo de Ferias



El Universo de los Niños

Juegos tradicionales, inflables, granja interactiva, sorpresas y más

Hora: 9:00 a.m. a 7:00 p.m.

Lugar: Coliseo de ferias Álvaro Domínguez Vallecilla



Artesanías Manos Constructoras de Paz

Manualidades, artesanías, comida típica y muestra comercial

Hora: 9 a.m. a 10:00 p.m.

Lugar: Pabellón 1, Coliseo de Ferias



Pabellón Somos Colombia

Muestras culturales, musicales, interactivas, folclóricas, gastronómicas y agrícolas

Lugar: Coliseo de ferias Álvaro Domínguez Vallecilla

Viernes

7 a.m. a 12 m - Las candidatas al Reinado Nacional de la Agricultura visitaran lugares representativos de Palmira como el CIAT, la Universidad Nacional, Ingenio Manuelita, Batallón de Ingenieros Agusti Codazzi, entre otros y finalizaran en el Centro Comercial Cañaveral donde se elegirá el mejor rostro



Cabalgata infantil

Hora: 10:00 a.m.

Lugar: Coliseo de Ferias



Inauguración de la 42 Fiesta Nacional de la Agricultura

La candidatas se presentan y se hace la elección y coronación de la Reina Cívica y después habrá concierto de “Mucho Coro” Deck (salsa choke)



Encuentro de melómanos

Hora: 8:00 p.m.

Lugar: Pabellón Somos Colombia, Coliseo de Ferias



Gran Concierto de la Feria

Disfruta de artistas como Gilberto Santarosa, Binomio de Oro, Maelo Ruiz, Luis Alberto Posada, Alzate, Ozuna, Edwin, Villort y DEGO

Hora: 7:00 p.m.

Lugar: Estadio Francisco Rivera Escobar de Palmira

Sábado

VI Encuentro Regional de Intérpretes de música inédita colombiana campesina

Eliminatorias del VI encuentro regional de intérpretes, show de música nariñense, show de salsa concierto de música tropical y saludo real de las candidatas

Hora: 8 a.m. a 11:00 p.m.

Lugar: Plazoleta Samanes, Coliseo de Ferias



Encuentro Ornitológico

Encuentro ornitológico, domesticidad, bienestar sanidad y selección genética en aves de compañía

Hora: 9:00 a.m.

Lugar: Pabellón Especies Menores, Coliseo de Ferias



Battle of Monsters “527” (danza urbana)

Hora: 8:00 a.m. a 12:00 m

Lugar: Teatrino, Coliseo de Ferias



Exposición equina Grado B

8:00 a.m. – inscripciones de ejemplares / 9:00 a.m. - exposición equina Grado B / 1:00 p.m. -juzgamiento trote y galope / 3:00 p.m. - juzgamiento mulares y asnales / 4:00 p.m. - juzgamiento paso fino colombiano.

Lugar: Pista equina, Coliseo de Ferias



Encuentro y exposición nacional de caricaturistas

Hora: 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

Lugar: Pabellón 4



Desfile Palmira, una expresión cultural

Hora: 11:00 a.m.

Lugar: Salid Bosque Municipal / llegada parque de la factoría



Muestra gastronómica de Ana Patricia de Master Chef y concierto de música colombiana y muestra andina

Hora: 12:00 m a 3:00 p.m.

Lugar: Plazoleta Samanes, Coliseo de Ferias



Desfile de traje de baño de las candidatas

Hora: 4:00 p.m.

Lugar: Centro Comercial Unicentro



Festival de música urbana y artistas palmiranos

Hora: 4:00 p.m. a 9:00 p.m.

Lugar: Teatrino, Coliseo de Ferias



Concierto Crossover

Dsifrute de artistas como Tony Vega, Darío Gómoez, Nelson Velázquez, Orquesta Enkanto, Taty Orquesta Sweet.

Hora: 7:00 p.m.

Lugar: Tarima Internacional, Coliseo de Ferias

Domingo

Exposición equina Grado B

9:00 a.m. – inscripciones de ejemplares / 10:00 a.m. – juzgamiento modalidad trocha y galope / 1:00 p.m. – trocha pura colombiana 7

Lugar:



Final del concurso del VI Encuentro Regional de Intérpretes de música inédita colombiana campesina

Hora: 11:00 a.m. a 3:00 p.m.

Lugar: Pabellón Somos Colombia, Coliseo de Ferias



Desfile de autos antiguos

Hora: 2:00 p.m.

Lugar: Salida del Bosque Municipal / Llegada Centro Comercial Llanogrande



Cabalgata Infantil

En el punto de información del centro comercial se reclama el caballo de madera

Hora: 4:00 p.m.

Lugar: Centro Comercial Llanogrande



Elección y coronación de la Reina de la Agricultura

Hora: 6:00 p.m.

Lugar: Teatrino, Coliseo de Ferias



Encuentro y exposición nacional de caricaturistas

Hora: 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

Lugar: Pabellón 4



Concierto, domingo de Música y Belleza

Disfrute de artistas como los Hermanos Lebron, Alex Manga, y los diablitos del Vallenato, Integración Casanova, Nelson Morales, Zisco, Jimmy Cano

Lunes

Exposición y jornada canina

Hora: 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Lugar: Pabellón Somos Colombia



La Palma Wod

Competencia de ejercicios funcionales

Hora: 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Lugar: Teatrino, Coliseo de Ferias



Carrera de barriles

Hora: 2:00 p.m.

Lugar: Pista Equina



Exhibición de razas bovinas, ovinas y carrozas de tiro

Hora: 4:00 p.m.

Lugar: Pista equina, Coliseo de Ferias



Concierto, Viejoteca de Feria

Goce con Pastor López, El Andarriego, Hermes Manyoma, Orquesta Guateque, Hebert Cifuentes, Dj Walter Portal y más

Hora: 4:00 p.m.

Lugar: Tarima Internacional, Coliseo de Ferias

Boletería

Hasta las 6:00 p.m. tiene un valor de $6.000

Después de las 6:00 p.m. tiene un valor de $10.00



Tener en cuenta que niños menores de 13 y adultos mayores de 60 no pagan entrada