Padre golpea a un profesor en Cali por 'malas notas'

Las autoridades educativas y del colegio rechazaron la situación de intolerancia y se dispusieron a la convocatoria de comité para adelantar estrategias de convivencia.

De acuerdo con la primera versión, la situación se presentó en la Institución Educativa Politécnico Municipal de esta ciudad.



Un padre de familia llegó ante el profesor de biología José Miguel Fernández a requerilr sobre notas de su hijo en sexto grado. Tras el cruce de palabras hubo golpes.



“El acudiente me dijo que si el niño presentaba malas notas, me mataría y acabaría con mi familia. Después me coge a golpes y me lanza un puñetazo en la cara”, contó el docente.



La rectora del Politécnico, Patricia Lenis Millán, manetó la conducta de intolerancia. "En 19 años como encargada de esa institución educativa se había presentado una situación tan bochornosa y que afecta la imagen del colegio. Esto afecta porque el Politécnico tiene un nivel de educación alto y eso se refleja en su posición en las Pruebas Saber".



El profesor fue llevado a un centro asistencial y pasará luego a un examen del Instituto de Medicina Legal para que determine su incapacidad. El caso pasará a la justicia ordinaria.



La rectora Lenis dijo que se reunirá con el comité de convivencia del Municipio para buscar reforzar los valores de la institución, que incluyen la tolerancia tanto entre directivos y docentes como con estudiantes y padres de famila.