Proceso de paz, en punto crítico, pero no hay reversa: Pablo Catatumbo

08 de noviembre 2017 , 09:01 a.m.

08 de noviembre 2017 , 09:01 a.m.

Luego de un año de haberse firmado el acuerdo de paz entre las Farc y el Gobierno Nacional, todavía hay compromisos sin cumplir.

El proceso está en un momento difícil, al punto de que las Farc esperan que el presidente Juan Manuel Santos declare un estado de emergencia en cuanto a los acuerdos para seguir avanzando en la consecución de la paz. Así lo sostuvo 'Pablo Catatumbo' durante el encuentro 'Evaluación del acuerdo de paz, primer año: avances y retos', que ayer y hoy promueve la Universidad del Valle, en cabeza de un conglomerado de universidades públicas de todo el país.



El rector de la Universidad del Valle, Édgar Varela, dijo que este evento se planteó para una evaluación del proceso y los retos siguientes. Se preguntó: “¿Qué ha pasado con el desarrollo rural, con la desmovilización de la guerrilla, con la participación y la reforma política?(…) Pienso que hay logros como que 9 mil hombres entregaron las armas y que ha habido un descenso en los secuestros”.

Pienso que hay logros como que 9 mil hombres entregaron las armas y que ha habido un descenso en los secuestros FACEBOOK

TWITTER

Durante el encuentro, Manuel Torres, director de la cátedra Unesco Resolución de Conflictos, dijo que Colombia está en un punto crucial para dejar atrás un conflicto de 50 años, mediante un proceso que, si no es perfecto, es el que se ha aprobado con el objetivo de la reconciliación.



‘Catatumbo’ afirmó que “todavía hay muchos compañeros nuestros en las cárceles, no hay seguridad jurídica y hay deficiencias en seguridad personal”.



El dirigente de las Farc dijo que “el proceso está pasando por una situación muy crítica porque hay muchos incumplimientos del Gobierno, hay muchos obstáculos en el Congreso para avanzar en la aprobación de normas que son necesarias para que este proceso se consolide”.

(...) hay muchos incumplimientos del Gobierno, hay muchos obstáculos en el Congreso para avanzar en la aprobación de normas que son necesarias para que este proceso se consolide FACEBOOK

TWITTER

'Catatumbo' añadió que tres son los aspectos para la guerrilla que debe cumplir el Gobierno y que son claves en el proceso. Son como la médula espinal: garantías en la participación política de las Farc, en la Justicia Especial para la Paz (JEP) y garantías de vida para los excombatientes”.



Dijo que desde la firma de los acuerdos, 32 excombatientes han sido asesinados, sobre todo, en el suroccidente del país.



Indicó que hay trabas por parte de sectores en el Congreso. “Hay algunos parlamentarios que no están cumpliendo (…) hay fuerzas enemigas que se inventan trampas, triquiñuelas, ausentismo, se salen del Congreso para que no haya quórum”.



El exguerrillero aseguró que para la guerrilla el proceso de paz no tiene reversa, pese a estos puntos que lo mantienen crítico y que su objetivo es continuar con los acuerdos y que las Farc se conviertan en una nueva fuerza política.



CALI