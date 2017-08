Otro escollo para la Terminal Sur del MÍO en Cali

El Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca (Inciva) sumó al debate por esta obra de Metrocali. Si el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh) ordena estudios arqueológicos en la zona donde los trabajos se llevarían a cabo, estos no arrancarían. Metrocali está en desacuerdo.

'No hubo estudios arqueológicos'



El predio donde Metrocali ha buscado construir la polémica Terminal Sur del Masivo Integrado de Occidente (MÍO) se encuentra entre las carreras 102 y 103 con calles 42 y 102 y habría sido de la entonces Hacienda Cañasgordas, que es un bien de interés cultural de la Nación.



“Se podría decir que este lote está en la zona de influencia indirecta de la hacienda misma, si se tiene en cuenta que esta, en época Colonial, llegaba a la Cordillera Central”.



Así lo señaló el Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca (Inciva) al indicar que “se van a realizar afectaciones civiles que no han contado con estudios previos de arqueología preventiva”.

Pero el director del Inciva, Juan Carlos Figueroa, aclaró que será el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh) el que determine si se deben hacer los estudios arqueológicos, en este terreno que era de Cañasgordas. De ser así, el inicio de la obra de la terminal se aplazaría en medio de la oposición de habitantes en este sector que adelantan acciones judiciales en contra del proyecto.



El Inciva sostuvo que se debe determinar si hay vestigios de comunidades afros y de indígenas lilíes que habitaban en esa zona en La Colonia y que habrían sido enterrados en el mismo terreno de la hacienda. “Un aspecto que no ha sido tenido en cuenta es el imaginario colectivo de comunidades negras residentes en la zona y autoasumidos como ‘Libertos’, quienes ven en esta zona como un humedal y zona relicto de Bosque seco tropical, donde cuentan que hubo zonas de cementerio

de sus ancestros y estaciones de ocupación de indígenas, llamados por ellos ‘Lilíes’, razón que hace aún más prioritario relacionar los estudios de arqueología preventiva con los trabajos que se han hecho por la hacienda Cañasgordas...”.





“No entendemos tampoco como en dicho informe, el Inciva le pide al icanh, que es el que tiene la competencia, que suspenda la obra. No se puede suspender algo que no se ha iniciado en lo que en materia de remoción de tierras se refiere”, dijo Nicolás Orejuela, presidente de Metrocali al referirse al nuevo escollo en el inicio del proyecto que, como lo manifestó el funcionario, no ha arrancado para darle forma a la Terminal Sur del MÍO.



Orejuela anotó que “la norma establece que el programa arqueológico debe tenerse listo antes del inicio de las excavaciones y debo ser enfático en que Metrocali no ha iniciado ningún trabajo de este tipo donde quedará ubicada la terminal. Las obras que estamos ejecutando corresponden al componente vial sobre la calle 42 y carrera 99”.



El directivo también recordó lo que ha venido diciendo en el último mes en cuanto a que este no es un proyecto nuevo en la ciudad y se enmarca dentro de la estrategia del plan de expansión del sur de Cali. “Está aprobado desde la Administración anterior. La comunidad conoce el proyecto desde su elaboración inicial, porque servirá para el desarrollo del sur de la ciudad y permitirá mejorar la conectividad interregional”.



Orejuela dijo, además, que el proyecto de la terminal cuenta con permisos, entre ellos, los de carácter ambiental.



Esta opinión la comparte el alcalde de Cali, Maurice Armitage. “Los trabajos se han cumplido todos los recursos ambientales y de planeación, de manera que nos sentimos muy tranquilos”.



El mandatario añadió que “esto no es un antojo de esta Administración, sino que hace parte del desarrollo y el despeje del sur de la ciudad, donde estamos haciendo dos cosas: primero, complementando la función del servicio del MÍO y segundo, abriendo una vía que mejora la movilidad en ese sector”.



