Atleta bugueño busca cupo a los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018

Muchas son las historias de deportistas que han atravesado dificultades económicas y sociales para lograr sus metas y sueños, mismas dificultades por las que muchos niños, jóvenes y adultos amantes del deporte no han logrado salir adelante. Es por esto que Oster enfoco sus esfuerzos y recursos para patrocinar jóvenes deportistas en disciplinas olímpicas con el propósito de fomentar y comunicar estilos de vida saludable, inspirar a la comunidad y a jóvenes a perseverar y alcanzar sus metas.

El año pasado la marca patrocino a los medallistas olímpicos Oscar Figueroa, Leidy Solis, Hugo Giraldo, Jossimar Calvo y Jackeline Rentería. Este año, Oster junto al Comité Olímpico Colombiano, lanzo la campaña “Inspirados para vivir” que tiene como imagen y referentes a los atletas Olímpicos Yuberjen Martínez, Yuri Alvear, Carlos Ramírez y Carolina Castillo, campaña que convoco a jóvenes de todo el país, promisorios en deportes olímpicos para participar y competir por 6 becas de 20 millones de pesos que respaldan las metas de los deportistas y facilitan el fortalecimiento, preparación y participación de los jóvenes en los próximos Juegos Olímpicos de la Juventud 2018 que se llevarán a cabo en Buenos Aires, Argentina.



“Muchos talentos no han podido surgir porque es difícil para muchos poder salir adelante, el deporte involucra un proceso muy largo, donde muchas veces por cosas elementales en la práctica y preparación como la alimentación, uniformes, zapatos adecuados, entre otras cosas, los jóvenes no continúan y no pueden cumplir con aquello que desean” anoto Claudia Murillo, gerente de mercadeo Oster.



En la convocatoria, los jóvenes debían enviar un video contando su historia, su proceso deportivo desde sus inicios y sus aspiraciones vía Whatsapp y en la fan page de Facebook Oster Latino, 84 videos fueron recibidos por la marca, y durante un periodo de dos meses se realizaron filtros donde 15 jóvenes fueron seleccionados y donde después del primer evento deportivo organizado por la marca, fue seleccionado Jonathan David Rodriguez Osorno, merecedor de la primera beca deportiva junto a Sabrina Cortés ganadora de la segunda beca.



Jhonathan es un joven bugueño de 15 años de edad quien destacó entre los demás participantes, pertenece al Club de atletismo Guepardos e inicio en este deporte desde el 10 de noviembre del 2012; así como el joven destaco en esta oportunidad que lo convirtió en el ganador de la primer beca Oster, su entrenador Jorge Arles Cañaveral descubrió en él, desde el primer día, su talento en el deporte “en sus primeras pruebas observe sus gestos de traslado, sus movimientos multilaterales, la forma de pinzar, de mover los brazos, vi un talento innato, realice pruebas de salto, pruebas largas, pruebas cortas, y con la experiencia de años que tengo, vi que sería una promesa en el deporte” anotó el entrenador; “empecé a entrenar por un amigo que me invito y que me dijo que me veía bueno para correr, acepte, fui y ahí conocí a mi entrenador quien es una gran persona; a los 6 meses que empecé a correr quede como campeón nacional sin haber tenido un entreno excesivo, yo entrenaba igual que todos y ahí fue cuando dije, aquí está mi futuro! y aquí voy a seguir”, complemento el joven atleta.



Jhonathan ha sido 6 veces campeón nacional, dos veces campeón suramericano y espera seguir sumando reconocimientos, llegar a los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018 “esperamos conseguir la preciada dorada en los Juegos Olímpicos de la Juventud, esto es algo que me gusta y que disfruto”



Al preguntarle al joven como se enteró de la convocatoria, respondió: “ mi mamá! a ella le gustan las redes sociales y vio la convocatoria, ella me dijo que nada perdíamos con participar y pues gane la beca y espero seguir consiguiendo logros”.

La marca personal del atleta es de un tiempo de 1:55 en especialidad semi fondo 800 metros.



Cabe destacar que los 15 jóvenes que fueron seleccionados en el primer filtro recibirán apoyo económico con productos marcas Oster, y un porcentaje de las ventas que se realicen de la marca hasta finales del mes de septiembre estará destinado para el apoyo de los deportistas.



Si desea conocer más de esta campaña puede ingresar a www.ostercolombia.com, www.newellbrands.com o encontrarlos en Faceboook como @OsterLatino