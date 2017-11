Orlando Duque 'salta' con una propuesta por el turismo

Cuando los niños que nadaban en el río Sabaletas vieron a un hombre de cabellos rubio se acercaron y de inmediato iniciando un diálogo con el turista, de un español enredado.



Y cuando notaron que otro de los visitantes, de larga trenza, miraba desde un puente, como calculando la altura, con sonrisas le dijeron que no tuvieron miedo, que ellos le enseñaban a clavar.



Luego fue una agradable tarde, sin que los niños supieran que intentaban enseñar sus técnicas al Primer campeón mundial de salto de altura, que logró desde una plataforma a 27 metros, y con varios títulos y dos récords Guinness.

Maravillado de la espontaneidad de los adolescentes, Orlando Duque no reveló quién era. Su acompañante era un australiano miembro de su equipo patrocinador Red Bull,

“Hace rato no la pasaba tan bien, no quise decir quien era para que no perdieran su espontaneidad, No pidieron un peso y todos estuvimos de maravilla”, dijo.



El deportista caleño recorrió el río Aguaclara y Sabaletas, en el corregimiento Sabaletas, a unos 45 minutos de Buenaventura.



La travesía hace parte de su propósito de recorrer y descubrir destinos turísticos de Colombia, una de sus metas, a la par con su disciplina deportiva.

´Redescubrir Colombia' uno de los propósitos del clavadista caleño. Quiere mostrar el país como destino turístico. Foto: Catalina Echeverry



Dice que “disfruto de la naturaleza cuando entreno o participo en competencias. Quiero redescubrir Colombia con ojos diferentes y siempre busco sitios para saltar”.

Quiere mostrar Colombia al mundo y considera que con la paz se abre una gran ventana al turismo de contacto con la naturaleza, de redescubrir al país.



Y en ese propósito, será uno de los conferencistas en el IV Congreso Internacional de Calidad Turística, que se realizará del 22 al 24 de noviembre en el Centro de Eventos Valle del Pacífico, en Cali.



Duque, de 43 años, se propone buscar nuevos lugares del país para saltar y compartir con el público sitios poco explorados.



Destaca que con el apoyo de la Armada Nacional de Colombia, ha podido ver cómo esta iniciativa toma fuerza.

El apoyo de la Armada ha sido increíble, trabajar con ellos es diferente, pero de manera que ellos tienen mucha disciplina. Con lo de la seguridad son muy estrictos FACEBOOK

Tuvo el respaldo y acompañamiento de la Armada para un salto en la isla de San Andrés. Fue desde un helicóptero, a más de 22 metros de altura sobre la majestuosidad del 'mar de siete colores' de la isla colombiana. Con lanceros participó de un entrenamiento y se sorprendió de la destreza y fortaleza de los saltos con equipo militar a la espalda en ríos caudalosos.

Con sus compañeros de equipo recorrió la zona de Aguaclara y Sabaletas, en medio del canto de pájaros y el sonido del viento en la espesa vegetación. Foto: Catalina Echeverry



Por medio de su patrocinador Red Bull, Duque confía que será más fácil acceder a los medios internacionales y que su proyecto 'Redescubrir Colombia' alcance impacto mundial.

Colombia es una belleza, si quieren ver montaña, la tienen. Si quieren desierto, mar, y selva, todo esta en Colombia FACEBOOK

La Isla Malpelo, en el Pacífico colombiano, el Amazonas colombiano, el parque Tayrona, el río Sumapaz y Sabaletas hacen parte de esos recorridos.



Y anunció que desde ya se prepara para viajar en diciembre a la Antártida en la Cuarta Expedición de Investigación Oceanográfica dentro del Programa Antártico Colombiano (PAC) del Gobierno Nacional con la Armada.



En esa zona extrema del mundo hará otro salto y sigue entreno para el 2018.



Catalina, el polo a tierra



Algunas veces Orlando Duque viaja sin entrenador, pero tiene un apoyo fundamental en su vida: su esposa Catalina Echeverry, la caleña que conoció en un restaurante.

Orlando Duque, con su esposa Catalina Echeverry, que lo acompaña en sus entrenos. Ella dice que sufre la ansiedad de las competencias. Foto: Juan Pablo Rueda/EL TIEMPO



“Con lo que ha aprendido está atenta y si ve un punto que no está funcionando graba el entreno. Luego lo analizo o lo veo con otros competidores. Es fundamental en todo”, dice él.



Y señala que no todos son sonrisas en el podio . A veces queda agotado, golpeado, de último y nada funciona. Al llegar al hotel se encuentra con su esposa y al otro día a salir con ánimo.



Catalina dice que no teme por él en los clavados pues “lo ve visto entrenar mucho, los nervios no es tanto que le pueda pasar algo, pero uno se ‘mete’ en la angustia de la competencia y se sufre de ansiedad”.



Orlando Duque sigue en Cali con la escuela de clavados, con unos 500 jóvenes, algunos ya con competencias en copas mundiales.



Tienen en él un gran referente y ejemplo a seguir.



CALI