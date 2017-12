Orlando Duque explora el Pacífico

‘Usted sale corriendo y salta pa’lante, nada más, no abra los brazos, no vaya a tirarse con los brazos abiertos porque se pringa’, era la recomendación que Santiago, de 9 años, le daba a Orlando Duque, el campeón mundial de clavados de altura, cuando intentaba explorar las cristalinas aguas del río San Cipriano.

Santiago vive en San Cipriano y a todo turista que llega le da las mismas recomendaciones.



“Es lo mismo que yo le digo a la gente: Es una carrerita y salta, si deja los brazos abiertos se golpea, Yo entreno, soy deportista profesional, él lo aprendió probando”, comentaba Duque, mientras recorría San Cipriano, en el Pacífico colombiano, una de las zonas del país que quiere redescubrir después de estar 20 años por fuera.



El caleño está en ese proyecto, quiere redescubrir el país.



“Afuera he hecho mucha promoción turística y quería hacer lo mismo en Colombia, mostrar esos sitios, esos paisajes naturales que veo con ojos de clavadista, de deportista. Es un sueño mío y lo estoy cumpliendo; estoy contento de poder visitarlos, he encontrado sitios desde donde he podido saltar”, contaba Duque.

Los turistas reconocieron al campeón mundial y le demostraron admiración por lo conseguido y dejar en alto el nombre de Colombia. Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante / EL TIEMPO



Ha visitado 58 países, Italia y Austria son destinos obligados cada año.



“Estuve en Juanchaco, nos quedamos en las playas de Ladrilleros que son una belleza; fui a La Plata, donde extraen la piangua, estuve con una de las señoras pianguando ahí, las pido en los restaurantes y estar en el proceso fue muy bacano; después fuimos a Bahía Málaga, con muchos sitios donde poder saltar y lo hice desde un árbol. Luego llegamos a San Cipriano, una joya por su temperatura, por lo transparente del agua, uno flota 100 metros y no hay nada más adelante. Pasamos después a Aguaclara y paramos en San Marcos, con los niños saltamos desde un puente de 8,0 metros de altura”, contaba el campeón.



En San Cipriano saltó y se subió a una ‘brujita’, esos carros de madera acondicionados para que se deslicen por la carrilera del tren, único medio de transporte para poder llegar hasta el sitio.

Orlando y su esposa, no ocultaron su felicidad al montarse en las 'brujitas', único medio de transporte para llegar a la reserva, donde una moto impulsa un planchón con balineras en la vía férrea. Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante / EL TIEMPO



“En tan poco tiempo no podemos explorar toda la región; el clavado no se disfruta tanto por la altura, ni por lo difícil o lo peligroso. Se trata de hacer que un sitio natural funcione, casi no modificamos nada y logramos saltar. Se siente esa conexión con la naturaleza, se disfruta el sitio y el río es un espectáculo”, contó de su experiencia en San Cipriano.



En esta aventura lo acompaña su esposa Catalina Echeverry. Todos los desplazamientos son en camioneta.



“Quiero hacer muchas cosas en Cali, explorar hacia la montaña y el norte del Valle”, dice el campeón.



Pero, a largo plazo, quiere redescubrir el resto del país, quiere ir la sierra de la Macarena, explorar toda la Orinoquía; y volver a Malpelo y al Amazonas.



‘Una foto’, ‘Usted es un orgullo caleño’, le decían quienes lo reconocieron en medio del Pacífico colombiano.



“La gente valora lo que yo hago, clavados de altura; no me parece real que la gente sienta esa alegría cuando se encuentra conmigo, es una recompensa a todo lo que uno hace”, decía el campeón.