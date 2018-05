Oriente pidió obras en audiencia convocada por Concejo de Cali

La mesa directiva del Concejo avanza en una serie de encuentros con sectores comunitarios de la capital del Valle del Cauca. Recolección de escombros, limpieza de canales de agua y seguridad, entre los temas.

En el encuentro, en la institución educativa Nuevo Latir, Carlos Hernán Rodríguez Naranjo, presidente del Concejo, dijo que "revisamos la participación ciudadana, la ejecución del situado fiscal territorial y el cumplimiento de metas establecidas en las comunas en relación al Plan de Desarrollo vigente”.



Libia Catacoli, Presidente de la Asociación de Ediles de Cali y Edil de la comuna 13, indicó que el Alcalde ha hecho cinco visitas a la comuna 13, pero a la fecha no se han ejecutado obras y compromisos, entre ellas, la construcción del Centro de Atención Local Integrado (Cali). “Esta es la segunda comuna con mayor población y se requiere de servicios descentralizados”, anotó Catacoli, quien recordó que en la segunda visita el Alcalde anunció la reconstrucción de la Institución Educativa del barrio El Diamante, pero tampoco se ha cumplido con ese compromiso. La Tercera visita fue con la Secretaría del Deporte, y se comprometió a construir unos bio saludables.



Consuelo Alvarado, edil de la Comuna 13, hizo una denuncia pública en relación con el estado actual de un lote que fue zona verde del barrio La Paz hasta hace algunos días, “Ese lote fue de Emcali y la Cvc, pero ahora apareció un dueño quien pretende adelantar una construcción”.



Allí se construirían edificios de apartamentos de 5 pisos, para alojar a moradores del barrio El Calvario. Consuelo Alvarado, dice que al Personero le han dirigido dos derechos de petición que no han sido atendidos, mientras que la administración responde que ese predio es privado.

En la institución educativa Nuevo Latin, concejales se encontraron con ediles. Foto: Concejo de Cali

Óscar Martínez miembro de Junta de Acción Comunal del barrio El Poblado I, pidió que se habiliten zonas verdes y garantizar el mantenimiento de los canales aguas residuales.



Lucia González, Edil de la Comuna 12, reclamó mantenimiento a los canales de aguas lluvias del sector, un plan bacheo y establecer un plan de fumigación contra toda clase de vectores.



Edna Milena Mora Salazar dijo que se requieren gimnasios públicos con los bio saludables, que bien podría ubicarse en el Parque Longitudinal del barrio El Poblado II, pero advierte, que eso demanda de recursos de parte de la secretaría del Deporte, que manifiesta no tenerlos disponibles.



El primer Vicepresidente del Concejo, Juan Carlos Olaya Ciro, sostiene “que no es posible que en cinco visitas a la comuna 13, no haya resultados. “No se sabe entonces a qué va el Alcalde a las comunas, si no resuelve los problemas, son más de 4 y 5 visitas no podemos seguir haciendo promesas a la comunidad y que no se haga nada”.



Víctor Manuel Agreda López, Presidente de la Junta de Acción Comunal de la urbanización Nuevo Horizontes I, reclamó el derecho a la propiedad y que el Concejo cite al Secretario de Vivienda Jesús Alberto Reyes, y a la funcionaria de Intervenidas, Nurelva Guerrero, para que aclaren cuándo se entregarían las escrituras a los 156 moradores, que compraron a través de Asprosocial.



El presidente del Concejo, Carlos Hernán Rodríguez Naranjo, aclara que el secretario Reyes debe presentar dos proyectos de acuerdo al Concejo, uno para que Alcalde pueda legalizar predios en comunas, y otro en el sector rural. “La titulación y legalización de predios debe ser una prioridad para el gobierno local, puesto que solo así se podrán otorgar escrituras públicas”.



Para Víctor Mario Rentería Martínez, Edil de la Comuna 15, existe una intención del Alcalde de hacer las cosas como corresponde, “pero son los secretarios los que no cumplen”.



Rentería Martínez, solicitó celeridad en la prolongación de la avenida ciudad de Cali. Igualmente demandó bacheo en la misma vía demarcación y señalización. Asimismo, reclamó la presencia de agentes de tránsito en la ciclovida del sector de la comuna 15. Reclamó también que la secretaría de Deportes exija cumplimiento a los contratistas que desarrollan obras en los territorios.



En educación, Rentería reclamó la apertura de la sede Santa Isabel de Hungría y un Centro de Salud u Hospital para Llano Verde. “Una tarea que es fundamental, es crear un portafolio de servicios con los jóvenes del oriente de Cali, para que se oferten servicios y se pueda contratar mano de obra sin discriminación”.



Un tema fundamental que afecta a las comunas del oriente, son los escombros, en lo que coinciden todos los Ediles participantes. Por ello reclamaron una estación de transferencia no en la carrera 50 con autopista Simón Bolívar, en un sector donde no afecte la zona urbana.



María Elina Rodríguez, vicepresidenta de la Junta administradora Local de la Comuna 16, solicitó pavimento para los barrios y bacheo en toda la comuna.



Como vocera de la comunidad solicitó el traslado de la escombrera ubicada en la Carrera 50.



Moisés Martínez Álvarez, presidente de la Junta Administradora Local de la Comuna 21, demandó un centro de recaudo de servicios de Emcali, así como del pago de impuestos locales, facilitando la vida a más de 200 mil habitantes. En materia de espacio público Martínez Álvarez, solicitó la presencia de la Alcaldía para dirimir la propiedad de hecho que han tomado algunos moradores con las zonas de parqueo de la comuna.



Juan Carlos Olaya Ciro, Priemr Vicepresidente del Concejo, afirmó que urge que la comunidad reclame con autoridad al Alcalde y los secretarios el cumplimiento de compromisos.