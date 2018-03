Oriente de Cali le dice adiós a tarifa promocional del MIO 

La tarifa promocional del MÍO, donde se cobraba mil pesos por pasaje en siete rutas de tres comunas del oriente de Cali, funcionará hasta el próximo sábado 31 de marzo según dio a conocer Metrocali.

La determinación fue tomada en Comité de Operadores del MIO, donde en la votación por mantener dicha tarifa debía ser unanime, pero GIT Masivo se abstuvo de votar y Unimetro votó en contra.



“Es lamentable que por la posición de los operadores Unimetro y GIT no continúe una medida que le traía tantos beneficios a nuestros usuarios del oriente de la ciudad y al sistema en general”, señaló el presidente de Metro Cali, Nicolás Orejuela Botero.



Por su parte Mauricio Venté, del Comité MÍO Usuarios, señaló que es triste que se le quite esta oportunidad a los usuarios del oriente de Cali.



“Lamentable porque la tarifa ha ayudado a los usuarios del oriente a encontrar sus rutas dentro de la misma comuna. Es lamentable porque la retaliación de las estos dos operadores por no firmar el contrato fue acabar con esta iniciativa que ayudaba a gran cantidad de pasajeros”, dijo Venté.



De acuerdo con Metrocali, la medida se extendió por ocho meses y ya se había prorrogado en dos oportunidades con el visto bueno de los mismos operadores.



En promedio se movilizaban al día 1.090 habitantes de las comunas 13, 14 y 21, un 74 por ciento más de los que usaban el sistema ante de dicha medida.



CALI