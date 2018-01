Operadores del MIO y Metrocali, sin salida

El municipio no ha modificado la propuesta que el pasado 27 de diciembre presentó a los cuatro concesionarios que se encargan de la operación del MIO en Cali, los cuales, objetaron algunos puntos.

Metrocali aseguró que la iniciativa, con la cual se pretende garantizar la sostenibilidad de sistema, busca la entrada de 424 buses como la nueva flota y nuevos recursos.

Metrocali aseguró que la iniciativa, con la cual se pretende garantizar la sostenibilidad de sistema, busca la entrada de 424 buses como la nueva flota y nuevos recursos

No obstante, Blanco y Negro S.A., GIT Masivo, ETM S.A. y Unimetro aún no firman la propuesta. Inclusive, estos operadores le plantearon a la Alcaldía algunos aspectos como el relacionado con lo que llaman una tarifa licitada por kilómetro completa por al menos 24 años y que se extienda el plazo del contrato en al menos cuatro años.



Anotan que la nueva flota debería ser bajo un esquema financiero que garantice retorno de la inversión y eliminación del paralelismo de buses tradicionales y colectivos.



La Alcaldía reitera que está acogiéndose al marco legal para seguir con la concesión. “El acuerdo no ha tenido ninguna modificación y no la puede tener pues como les reiteramos a los concesionarios, nosotros solo podemos llegar hasta donde nos permite la ley. Por eso el martes pasado sostuvimos una reunión de Control Preventivo y Seguimiento de la Circular Conjunta en la Procuraduría General de la Nación, donde participamos el alcalde, los concesionarios del MIO y Metrocali”, explica el presidente de Metrocali, Nicolás Orejuela. “Allí, tal y como lo hemos venido sosteniendo desde que iniciamos las mesas de negociación, el vocero de la Procuraduría señaló el riesgo jurídico de ampliar las concesiones actuales en tiempo o adjudicar flota de forma directa, como lo pretenden los concesionarios”, añade Orejuela.



La entidad señala que para prestar un servicio de calidad se requieren alrededor de 3.100 pesos por pasajero y hoy, por un pasaje se pagan 1.900. Es decir que existe un faltante para que el MIO mejore el servicio.



El municipio indica que se busca concertar desacuerdos que han llegado a demandas contra la Alcaldía por 600.000 millones de pesos. “Es importante dejar en claro que no se pide que desistan de ellas, sino que lleguemos a una conciliación entre las partes”, dice el funcionario.



