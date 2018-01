Piden más inclusión en las obras de Juanchito

25 de enero 2018 , 07:30 a.m.

25 de enero 2018 , 07:30 a.m.

Aunque se espera que este mes estén resueltos los dos últimos pendientes de predios para la construcción del nuevo puente de Juanchito y que en los próximos días lleguen los aisladores sísmicos para su estructura y el avance de la obra, sigue el descontento en algunas comunidades que afirman que no son tenidas en cuenta sus sugerencias.

Miguel Ángel Muñoz, secretario de Infraestructura del Valle, explicó que “el nuevo puente va a tener 4 carriles. El puente que existe se va a dejar como vía de acceso a Ciudad del Campo. La idea es que, en lo posible, al finalizar este año termine esa obra”.



Pero hay descontento en la comunidad. Según Juan Fernando Vallejo, presidente de la Junta de Acción Comunal de Ciudad del Campo, aún no se le da prioridad a la pavimentación de los accesos a su ciudadela, compromiso que había adquirido la Gobernación.



“Vienen haciendo trabajos de alcantarillado desde octubre, eso va a paso de tortuga. No han hecho pavimentación a la entrada. Dijeron que, supuestamente, eso se iba a hacer el 30 de diciembre. Se suponía que a medida que avanzaran en el puente, iban a pavimentar. Aquí se presentan muchos accidentes y creo que debemos ser prioridad, porque se pueden perder vidas”, expresó Vallejo.

El puente tendrá 200 metros de longitud y 4 carriles en 2 sentidos. Foto: Juan Pablo Rueda / El Tiempo

Sobre el tema, el Secretario informó que “inicialmente había un compromiso de mejorar esos accesos, pero la verdad es que estamos muy cortos con el presupuesto del puente, pero el contratista hará el mejoramiento a la vía, la pondrá transitable, mientras se logran conseguir los recursos para ese tema (...) El municipio de Palmira ya hizo el alcantarillado”.



Agregó que “vamos a mirar si más adelante, en este año, hay recursos que podamos conseguirle a Palmira, para mejorar las condiciones de esos accesos”.



Que se le dé trabajo en las construcciones a los habitantes de la zona es otra solicitud de la gente.

También estábamos pidiendo que se tuviera en cuenta, como personal, a la gente del sector, que los emplearan FACEBOOK

TWITTER

"Entendemos que hay oficios especializados, pero sólo traen presonas de otras partes a suplirles sus necesidades ¿Por qué no lo hacen con los nuestros?”, reclamó la presidenta del Consejo Comunitario de Juanchito, Amalfi González.



A esa solicitud, el Secretario afirmó que emplear a la gente es un compromiso de la Gobernación y “la idea es que los contratistas utilicen personal (no el especializado) como ayudantes. Se han comprometido a utilizar mano de obra de gente alrededor de la vía (para el puente y doble calzada)”.



Desde el Consejo Comunitario de Juanchito también se pidió que se haga una nueva obra para el disfrute de las comunidades de Juanchito, como “contraprestación” al impacto de las obras del nuevo puente y la doble calzada Cali-Candelaria.

Habitantes de Ciudad del Campo han pedido más inversión social. Foto: Juan Pablo Rueda / El Tiempo

González manifestó que los habitantes están “muy contentos por las obras que se están desarrollando porque traerán progreso, pero también muy tristes porque tenemos autoridad dentro del territorio de Juanchito (por ser Consejo Comunitario) y eso ha sido ignorado”.



Y agregó que piden como contraprestación “una obra para la comunidad (...) diferente a lo que están haciendo del puente y la vía. El tipo de obra lo discutiríamos con ellos. Nos deben escuchar”.

​

El ingeniero Maximiliano Tovar advirtió que “el tráfico que se mueve entre los municipios es muy grande y se necesita la doble calzada y lo mismo el puente. Esa vía debe tener unas especificaciones muy buenas de conservación y mantenimiento, porque no basta solo con construir.



Qué bueno si lográramos complementar esta vía con el Tren de Cercanías, que nos comunique con Palmira, Jamundí, Buga y Yumbo. Se agilizaría mucho el tráfico y muchos vehículos no entrarían a Cali. Sería un apoyo grande para la movilidad.



Mientras no tengamos soluciones de transporte, acorde con el desarrollo urbano, difícilmente habrá mejoras. (...) Si logramos una mejor movilidad tendremos una Cali menos costosa y muchas empresas van a estar cerca de nosotros”.





CALI