Están listos 19 kilómetros de la doble calzada a Buenaventura

Están terminados 19 kilómetros de la doble calzada de la vía que desde Buga va hasta Buenaventura.

La esperada doble calzada es el proyecto de cuatro tramos que desde el 2007 se ha venido construyendo por pedazos y que debía estar listo en sus 118,4 kilómetros de extensión en total, entre el 2012 y el 2013.



Dos de los cuatro tramos, el II y el III, que cubren 12 kilómetros entre Altos de Zaragoza y Triana, y otros 12 kilómetros entre Triana y Cisneros hacia Buenaventura, quedaron listos. También, los túneles del tramo IV, entre Cisneros y Loboguerrero, en el occidente vallecaucano. Allí, en ese último tramo se han invertido más de 92.000 millones de pesos.



El vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, planeó ayer hacer un recorrido por estas nuevas obras.



“Este proyecto beneficiará la movilidad con una reducción en promedio de 40 minutos en el trayecto, favoreciendo cerca de 500 mil personas directa e indirectamente”, destacó el Gobierno Nacional.



No obstante, el Observatorio de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) señaló la importancia en que se finalice toda la obra no solo para el Valle del Cauca, también para el país mismo. De hecho, este estamento ha indicado que en la actualidad no se debería estar pendiente de su terminación con atrasos de una década entera, sino en la construcción de una calzada adicional.



Hace dos años, el Gobierno estaba en aprietos porque faltaban por contratar al menos 26,5 kilómetros para finalizar toda la doble calzada por lo que en ese entonces, se aprobó un Conpes que planteó invertir 721.695 millones de pesos. Los vallecaucanos esperan que toda la doble calzada quede terminada en el 2021, según el Observatorio de la CCI.

El año pasado quedaron adjudicados esos 26,5 kilómetros que faltan por finalizar la doble calzada con una inversión en estos trabajos de 1,07 billones de pesos, como lo estableció la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Estas últimas obras están a cargo del consorcio Estructura Plural Vía al Puerto, en una alianza público-privada o APP.



Estos trabajos complementan los que adelanta el Gobierno Nacional en esta vía mediante obra pública, por medio del Instituto Nacional de Vías (Invías) y por concesión a cargo de la ANI. La firma responsable de la obra está integrada por Carlos Alberto Solarte Solarte (34 por ciento), Conconcreto (33 por ciento) y CASS Constructores (otro 33 por ciento).



Así mismo, en diciembre, las obras en el trayecto entre Mediacanoa y Loboguerrero, entre los kilómetros 64 y 84, de la vía a Buenaventura, a cargo de la Unión Temporal Malla Vial del Valle del Cauca se suspendieron porque la ANI tuvo dudas por supuestas irregularidades en las proyecciones financieras, por lo que el caso pasó a un Tribunal de Arbitramento que habría fallado a favor de la misma Agencia para revisar dicho contrato de concesión.

La ANI había adjudicado esta obra al concesionario en el 2006 y le adjudicó esta obra en el año 2006 y le había otorgado una ampliación de la concesión por un período de 30 años hasta el 2054.



