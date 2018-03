Obra teatral en Cali por el Día Internacional del Síndrome de Down

La Fundación Colectivo Teatral Infinito (CTI) invita a toda la ciudadanía al estreno de la obra 'Elementos', la cual se presentará los días miércoles 21 y jueves 22 de marzo, a las 7:30 p.m., en el auditorio de la entidad, ubicada en el barrio San Fernando, (carrera 26 entre calle 5B) en el marco de la celebración del Día Internacional del Síndrome de Down.

Esta obra es dirigida por Hárold Molina, quien se especializó en expresión corporal y lleva trabajando con niños y jóvenes con síndrome de down y algún grado de discapacidad por más de dos décadas.



Elementos, como su nombre lo indica es una puesta en escena en la cual los actores hacen gala de su talento especial, mostrando todas sus capacidades en expresión corporal, del dominio del escenario y de los 4 Elementos: Aire, Tierra, Fuego y Agua.



El performance logra a través de la música, el sonido y las luces, conectar al espectador con los 4 Elementos, generando una experiencia estética nueva.



La Fundación Colectivo Teatral Infinito, lleva 13 años trabajando con niños y jóvenes con Síndrome de Down, desde una enseñanza inclusiva, siendo el Teatro el medio para lograr esta inclusión social. Es por ello que el Colectivo Teatral Infinito, cuenta en su nómina con actores con Síndrome de Down.



De acuerdo con Harold Molina, el director de la Fundación Colectivo Teatral Infinito éste es el único espacio en Colombia, que permite a jóvenes con Síndrome de Down y/o algún grado de discapacidad, hacer del teatro una herramienta para desarrollarse como profesional.



Vale la pena destacar que la Fundación Colectivo Teatral Infinito fue condecorada en 2015 por la secretaria de Cultura de Cali, por sus diez años de ininterrumpida labor con niños y jóvenes con Síndrome de Down, y su director Harold Molina, fue homenajeado por su infatigable trabajo por la formación de nuevos públicos en la escena teatral de la ciudad.





