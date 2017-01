El colombiano al que Barack Obama le conmutó la pena en EE. UU.

El gobierno de Barak Obama incluyó el nombre del colombiano Abelardo Arboleda Ortiz en una lista de 209 personas a quienes se les reducirán las penas en cárceles de Estados Unidos. Además, hay 65 que recibirán indultados.

Desde Buenaventura, Emiliano Arboleda, padre del hombre detenido por el delitos de homicidio, se declaró feliz por el cambio de la sentencia de pena de muerte a cadena perpetua.

Dijo que estaba en un restaurante cuando supo que había valido la pena la lucha durante 18 años para que el gobierno estadounidense le perdonara la vida a su hijo. Agradeció el apoyo del gobierno de Juan Manuel Santos en esta decisión.

En medio de su alegría recordó que ha debido afrontar momentos amargos, porque otro de sus hijos fue asesinado en una cárcel de Venezuela.

El abogado Arlington Agudelo, quien fue personero de Buenaventura, ha acompañado las súplicas de la familia del porteño.

El bonaverense fue procesado por el homicidio de Julián Colón, en 1998, en hechos relacionados con distribución de drogas en el que se vio enredado con otros tres hombres. Fue llevado a juicio por homicidio, porte de armas y posesión de drogas.

Su abogada, Amy Gershenfeld Donnella, argumentó que el colombiano es una persona intelectualmente discapacitada, que no aprendió a leer ni escribir o sumar, y destacó la decisión del presidente Obama.

Abelardo Arboleda Ortiz, en uno de sus pedidos de clemencia, dijo:

"Soy un cuidadano colombiano que por falta de oportunidad laboral en mi pais me tocó ir de polizonte a Estados Unidos en busca de una mejor forma de vida para mi y mi familia... pero la fatalidad me persiguió y me vi envuelto en un caso de homicidio por el único hecho de ser negro y colombiano, y estar indocumentado".

