Nueva convocatoria para el diseño del afiche de la 61 Feria de Cali

03 de mayo 2018 , 07:41 a.m.

Después de revisar las propuestas recibidas para el afiche y someterlas a un análisis riguroso se declaró desierto este concurso.

A juicio del jurado, en esta oportunidad, los trabajos presentados no cumplían con los estándares establecidos y no se encontró una propuesta que cumpliera con todos los requisitos solicitados en la convocatoria como es la capacidad narrativa, persuasiva y publicitaria del afiche, al igual que la universalidad del diseño.



El jurado estaba integrado por Jacobo Álvarez, director creativo de Cali Creativa; Juliana Jaramillo, directora creativa de Cactus Taller Creativo, y Carlos Ortega, jefe de departamento de diseño de la Universidad del Valle.



Esta decisión del jurado llevó a que se pusiera un nuevo plazo de la convocatoria hasta el 16 de mayo para entregar las nuevas propuestas en la sede de Corfecali ubicada en la carrera 56 No. 3-007.



Para la elaboración del afiche pueden consultar los términos de referencia en www.corfecali.com.co