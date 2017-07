Notariado colombiano, dispuesto a depurar el Sisben

El notariado colombiano se ofrece a depurar el censo del Sisben, y gratis. Ese ofrecimiento se lo harán hoy, desde Cali, al Presidente Juan Manuel Santos.

“Del Sisben forman parte más de 12 millones de personas, muchos han llegado fraudulentamente, suplantando, engañando, metiendo esposas que no son, hijos que no son, personas que, por Ley, tienen que pagar los aportes de seguridad social y de salud. Entonces, con el solo proceso de depuración, esté seguro que los 12 millones quedan reducidos a cinco o cuatro millones, si acaso”, anticipa el presidente de la Unión Colegiada del Notariado Colombiano, Álvaro Rojas.



“Es la propuesta que le tenemos al Presidente, el Gobierno mirará si acepta esa herramienta que, entre otras cosas, es gratis”, agrega Rojas.



Pero no es la única propuesta que le tienen, hay una bastante novedosa relacionada con el negocio de la compra y venta de automóviles, para acabar con esa costumbre de dejar el carro usado en una concesionaria y no saber, seis meses después, en manos de quién quedó el auto. El presidente de la Unión Colegiada del Notariado Colombiano dice que uno de los fraudes más grandes se presenta en el traspaso de los vehículos automotores.



En Paraguay y Uruguay los notarios manejan todo el empadronamiento, matrícula, transferencia y gravámenes de los vehículos automotores por escritura pública.



“Van a decir, es que el notario quiere llenarse de plata con las escrituras. ¡No! Se coloca un costo administrativo justo, pero ahí, como en el matrimonio, tienen que ir las dos partes a la notaría y desparece el robo de automotores inmediatamente. En Montevideo y Asunción, el notario tiene hasta las placas y las entrega”, señala Rojas.



Los notarios del país, son 910, deliberan desde hoy en Cali en su VI Congreso Nacional, espacio que aprovecharán también para abordar el caso de los juegos de azar, que tanta desconfianza generan.



“Aquí van unos funcionarios y miran, pero no verifican, en Ecuador, eso lo testifican los notarios y da transparencia, no es un testigo mudo. Por qué no copiamos lo bueno de otros países”, dice el presidente de la Unión Colegiada del Notariado Colombiano, organismo que además, trabaja para sacar adelante un convenio con la Cancillería e Inmigración Colombia.



Lo que se busca es instalar en los grandes aeropuertos del país una notaría que funciones las 24 horas del día, en especial, para verificar la salida de los menores de edad del país. La dificultad, por ahora, es buscar el espacio, en las terminales aéreas son muy costosos.



“Vamos a ver si el concesionario de El Dorado cede un cubículo, eso no nos produce a nosotros ingresos porque debemos tener ahí un empleado 24 horas en cuatro turnos, que nosotros costeamos, pero es que cuando la gente confía en lo que dijo el notario, nadie lo va a cuestionar. Aquí ganamos todos y nosotros tenemos que cumplir una función social”, señala Rojas.



La meta es cero falsedad, cero suplantación, cero hurto de identidad. Por eso, hoy, en la instalación del Congreso, se lanzará la tableta biométrica, en línea con la Registraduría. Se trata de un sistema móvil inalámbrico para identificaciones por fuera de las notarías.



“Le estamos ofreciendo una herramienta al Gobierno y es la de identificar a los eventuales beneficiarios de subsidios, quiénes están haciendo fila para recibirlos. Si hay una identificación biométrica se sabe quién es quién. Eso queremos decirle al Gobierno, aquí estamos los notarios, al igual que para depurar el censo del Sisen; con las nuevas tecnologías se da seguridad y transparencia al servicio notarial”, dice Rojas.



En los últimos años los notarios han invertido en tecnologías 40 millones de dólares.

“Algo más, el cubrimiento es total porque en las 40 municipios donde no llegaba el Internet, logramos un servicio satelital con una empresa mexicana que nos refirió MINTic; hoy, todos, desde el desierto guajiro, la selva del Chocó, la Bota Caucana, el Pacífico, los antiguos Territorios Nacionales , todo el territorio nacional, donde hay notario, tiene cobertura de Internet para prestar el servicio de la biometría”, dice Rojas.



La noche del pasado lunes ya se habían cotejado 17 millones de firmas en menos de dos años.