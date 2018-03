'Nos dejamos ir' el nuevo sencillo de Alejo Pez

"Una montaña rusa de emociones" así califica la esencia de su álbum 'Puertas abiertas' el cantautor paisa Alejandro Rodríguez López, más conocido como Alejo Pez.

Alejo es egresado de Química farmacéutica de la Universidad de Antioquia, pero siempre soñó con el camino de la música.



Motivado por vencer el temor de no llevar a ningún lado, Alejo se presenta en un evento al que había sido invitado de asistente y entre ires y venires, decide subir al escenario, con permiso del conferencista, para hacer una pequeña presentación de su talento.



El público sintió una gran conexión con Alejo, y gracias ello capto la atención de Luisa García, la hija del cantante Willy García, el cual le ofreció a Alejo grabar un par de canciones en su estudio personal.



La transformación personal de Alejo se completó y dejando todo atrás, decide dedicarse a la música en tiempo completo.



Con el apoyo de Willy García logra grabar su primer sencillo 'No me vendo un día más' el cual sirvió como un puente entre él y el negocio musical.



El género musical que le da vida sus canciones es una fusión principalmente de Rock y Pop, con marcados tintes de Jazz, Folk, Reggae, Blues, entre otros, evocando los clásicos del Rock en español refrescado y renovado con las influencias actuales.



"Hay canciones que me surgieron de inspiración una que otra vez, en la madrugada, cuando estaba despechado. Siempre estoy escribiendo, de acuerdo al estado de ánimo en el que me encuentre puede salir una buena canción", comenta el artista.



En su álbum 'Puertas abiertas' habrá 12 canciones, entre las que se destacan 'La hora del adiós', 'Cruel pasado', 'Viernes de mayo', 'Podría ser' y 'Puertas abiertas' entre otras.





CALI